HIGHLIGHTS | Sprofondo grigiorosso: il Monza espugna lo Zini e inguaia Alvini

Nell’anticipo delle 15 il Monza espugna il campo della Cremonese: inutile il tentativo di rimonta dei grigiorossi nella ripresa

Una gara che sembrava chiusa dopo 60 minuti, ma che si è letteralmente riaperta nel finale. Una vittoria che sa però di decisivo in ottica salvezza per il Monza e che rischia di essere altrettanto decisiva per le sorti della Cremonese.

L’anticipo delle 15 dello Zini tra Cremonese e Monza finisce 1-3 in favore dei brianzoli, che si portano quindi a 21 punti in classifica. I grigiorossi, invece, restano ultimi ancora senza vittorie. Ad aprire le danze ci ha pensato subito Ciurria dopo 7 minuti e una bellissima azione corale. Gli ospiti si erano già resi pericolosi dopo 4 minuti con Caprari, il cui diagonale è finito largo di poco. Autore di una doppietta, l’attaccante ex Verona è stato il vero e proprio mattatore della gara.

Al 19′ segna il rigore che Massa concede dopo revisione al Var per fallo di Ghiglione su Izzo. Nella ripresa invece firma il terzo gol brianzolo sfruttando il secondo assist di giornata di Andrea Petagna. Un gol arrivato nel momento migliore dei padroni di casa, che hanno però la forza di provare a rialzare la testa.

Cremonese-Monza 2-3, Alvini rischia

La reazione della ‘Cremo’ arriva infatti in ritardo. Al 67′ è Ciofani ad accorciare le distanze per i grigiorossi, dopo che in precedenza Di Gregorio aveva detto no a Dessers. Lo stesso nazionale nigeriano accorcia all’83 con un tiro sporco che si insacca alle spalle di Di Gregorio. Nonostante la spina letteralmente staccata dopo un’ora di gioco, i brianzoli conquistano comunque tre punti fondamentali. Arrivata invece troppo tardi la reazione dei padroni di casa. Ora il futuro di Alvini è fortemente in bilico.

Cremonese-Monza 2-3

Marcatori: Ciurria (M) 7′, Caprari (M) 19′ e 55′, Ciofani (C) 67′, Dessers (C) 83′.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* 47 punti; Milan e Juventus* 37; Inter 34; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Monza* 21; Lecce, Bologna ed Empoli 19; Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Verona e Sampdoria 9; Cremonese* 7.

*una partita in più