DIRETTA Serie A, Inter-Verona 1-0 | La sblocca Lautaro LIVE

Chiude il sabato della diciottesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Verona

Dopo le gare delle 15 e delle 18, che hanno visto in campo Cremonese-Monza e Lecce-Milan, si chiude il sabato della diciottesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra l’Inter e il Verona.

I padroni di casa, che in settimana hanno battuto, non senza fatica e ai supplementari, il Parma di Fabio Pecchia negli ottavi di finale della Coppa Italia, sono reduci dal pareggio patito in rimonta, condito da mille polemiche, nel turno precedente contro il Monza di Raffaele Palladino. Di contro, i gialloblu guidati dalla coppia Marco Zaffaroni-Salvatore Bocchetti arrivano all’appuntamento dopo l’importantissima vittoria interna, ottenuta nel turno precedente, contro una diretta concorrente alla salvezza come la Cremonese: secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio sul campo del Torino nella prima giornata del 2023. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-VERONA

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 47 punti; Milan* 38; Juventus* 37; Inter 34; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Monza* 21; Lecce* 20; Bologna ed Empoli 19; Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Verona e Sampdoria 9; Cremonese* 7.

*una partita in più