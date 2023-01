Piove sul bagnato, è sempre più lontano dal Milan

Piove sul bagnato per Stefano Pioli e il suo Milan: è sempre più lontano dai rossoneri. Tutti gli aggiornamenti

Sono i giorni e le settimane dei rinnovi in casa Milan. Nelle ultime ore è arrivato quello di Bennacer, che si è legato ai rossoneri fino al 2027.

Ora l’attenzione è tutta rivolta su Rafael Leao: Maldini e Massara sono al lavoro per chiudere in fretta anche il prolungamento della stella portoghese. “Con Leao ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell’ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose. La nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia”, ha annunciato Maldini prima del match di Coppa Italia contro il Torino. Per il momento non sono invece previsti nuovi colpi in entrata: “Nel mercato invernale non faremo praticamente niente”. Si allontana così uno dei nomi nuovamente accostati al Milan nel calciomercato invernale, ovvero Hakim Ziyech. Come riportato da Ben Jacobs di ‘CBS Sports’, l’esterno marocchino va verso la permanenza al Chelsea. I ‘Blues’, privi di Pulisic per infortunio e subito anche di Joao Felix per squalifica, almeno per il momento non si priveranno dell’ex Ajax. Inoltre, in caso di cessione, il club inglese non farà comunque sconti e punta ad incassare oltre 25 milioni di euro, tra prestito e possibilmente obbligo di riscatto.

Calciomercato Milan, Ziyech sempre più lontano

Sul marocchino c’è anche il Newcastle. Tuttavia, anche i ‘Magpies’ si sarebbero defilati in quanto non intenzionati ad impegnarsi in un acquisto a metà stagione con uno stipendio da Champions League.

Ziyech, dal canto suo, starebbe spingere per il ritorno all’Ajax, ma l’allenatore Alfred Schreuder lo ha praticamente escluso. Anche il Milan, riferisce il giornalista inglese, avrebbe raffreddato l’interesse nei confronti del giocatore. Tutti gli sforzi della dirigenza rossonera sono al momento concentrati sul rinnovo di Leao.