La Cremonese ha scelto il nuovo allenatore: c’è l’accordo

La Cremonese ha scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Alvini: accordo trovato, manca soltanto l’annuncio

Via Massimiliano Alvini, la Cremonese ha scelto il ribaltone in panchina per provare la strada della salvezza. Dopo il ko contro il Monza (3-2) e l’ultimo posto in classifica, la società grigiorossa ha preso la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore.

Il comunicato è arrivato in serata con il club che si è messo subito in moto per dare un nuovo tecnico alla squadra. Intensificati i contatti con Davide Ballardini, da giorni dato come possibile sostituto di Alvini i caso di esonero. Ed è proprio l’ex allenatore del Genoa che dovrebbe sedersi sulla panchina della Cremonese dal prossimo match. Le parti hanno, infatti, raggiunto un accordo fino al 2024. Restano ora da limare gli ultimi dettagli, in un incontro che dovrebbe esserci domani, prima della ufficialità.

Calciomercato Cremonese, si riparte da Ballardini

Sarà quindi Ballardini a provare l’impresa salvezza con la Cremonese, cercando di non peggiorare uno score che finora è stato praticamente perfetto. Quando è entrato in corsa, infatti, il tecnico è riuscito a conquistare la salvezza in otto occasioni su nove.

Un ruolino importante, magari ha guardato anche a quello la Cremonese per decidersi ad affidare a Ballardini la panchina. Il tecnico, se non dovessero esserci colpi di scena, potrebbe esordire già martedì in coppa Italia contro il Napoli. In campionato, invece, i prossimi impegni vedono la squadra grigiorossa dove affrontare in sequenza Bologna, Inter, Lecce e ancora Napoli. Un calendario non certo agevole ma per i lombardi non c’è più tempo da perdere, occorre una scossa immediata per sperare nella salvezza. Ballardini il tecnico a cui è stato affidato il compito di provarci.