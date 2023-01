UFFICIALE | Sconfitta fatale, esonero immediato: i possibili sostituti

Fatale la sconfitta nell’ultima giornata di campionato: l’allenatore è stato sollevato dall’incarico, i nomi per sostituirlo

L’ultima sconfitta si è rivelata fatale: l’esonero è arrivato quasi immediato ed ora si è aperta la caccia al successore. Massimiliano Alvini non è più l’allenatore della Cremonese, mandato via dopo il 3-2 contro il Monza del pomeriggio.

L’ultimo posto in classifica ha spinto al società grigiorossa a provare la strada del cambio di guida tecnica per tentare l’impresa salvezza. Così in serata è arrivata la nota che ha ufficializzato l’esonero: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra – si legge – . Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi”. Ora si andrà alla ricerca di un successore con la società che sta vagliando profili di esperienza per provare a risalire la china e confermare quella Serie A conquistata dopo anni di attesa la scorsa primavera.

Calciomercato Cremonese, via Alvini: Ballardini in pole

Alvini lascia la Cremonese ultima in classifica con sei punti conquistati in 18 gare disputate. Un rendimento che ovviamente non può soddisfare la dirigenza lombarda, anche se la squadra ha fornito spesso prestazioni di spessore, non accompagnate però da risultati.

Da qui la scelta della società di cambiare allenatore con l’esonero del tecnico (arrivato in estate per sostituire Pecchia passato al Parma). Per la sostituzione il nome favorito è quello di Davide Ballardini con il quale si è al lavoro per cercare un accordo il prima possibile. L’ex Genoa è il nome principale per la panchina della Cremonese che, nel caso in cui non dovesse essere possibile trovare un’intesa, vaglierà altri nomi come quelli di Iachini, Semplici o D’Aversa.