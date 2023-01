Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 13 gennaio 2023

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘ è dedicata allo scontro diretto di questa sera tra Napoli e Juventus. Vigilia caratterizzata dal botta e risposta tra Allegri e Spalletti. Al tecnico bianconero (“la classifica dice che hanno fatto 44 punti e perso una partita. Sono i favoriti del campionato”) ha replicato Spalletti: “Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. La vedo inutile mettersi cappello e barba finta. Non c’è quarto posto che soddisfi la Juventus”.

Apertura inevitabilmente dedicata al big match del Maradona anche da parte del ‘Corriere dello Sport‘ e di ‘Tuttosport‘. Il quotidiano romano titola “vale tutto” e non ha dubbi: Napoli-Juve è una sfida da Scudetto, con i bianconeri che possono portarsi a -4 e gli azzurri che hanno invece l’occasione di rispedire la squadra di Allegri a -10. Tuttosport, invece, fa un focus sull’ex di serata, Arek Milik. Il centravanti polacco vuole replicare quanto fatto qualche stagione fa da Higuain, che decise lo scontro diretto a Napoli con tutti i riflettori puntati addosso. La palla passa ora al campo.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 13 gennaio 2023

In Spagna è tempo di Supercoppa, con le due semifinali vinte da Real Madrid e ieri sera dal Barcellona di Xavi.

Servono i rigori e un super ter Stegen ai blaugrana per avere la meglio del Betis. In finale sarà Clasico, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Infine, si gioca anche in Inghilterra: il Chelsea di Potter incassa un’altra sconfitta in Premier League, sul campo del Fulham.