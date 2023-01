Lacrime e furia Juve: la scena sfuggita alle telecamere

Rabbia Juventus nella ripresa della sfida contro il Napoli: giocatore in lacrime, ma la scena sfugge alle telecamere

Una gara pirotecnica con colpi di scena, errori, polemiche e tanti gol. E prima del terzo gol del Napoli la rabbia della Juventus è stata tanta, in particolare nei confronti dell’arbitro Doveri.

Nel mirino un cambio ‘congelato’ e annullato dallo stesso direttore di gara. Tutto nasce al 48′, poco dopo l’inizio della ripresa. A seguito di uno scontro fortuito, Locatelli resta a terra dopo essere stato colpito da una manata involontaria da parte di Osimhen. Il centrocampista bianconero è rimasto per terra per oltre tre minuti. Il numero 5 infatti è stato colpito al volto, perdendo anche sangue.

Un colpo involontario, che ha però portato il giocatore della Juventus a chiedere il cambio dopo aver, invano, provato a restare sul terreno di gioco. Il giocatore non era in grado di restare in campo e Locatelli era pronto ad uscire dal campo, addirittura in lacrime. Allegri era pronto ad effettuare la sostituzione prima di un calcio d’angolo in favore del Napoli, ma il direttore di gara ha bloccato il cambio, costringendo Locatelli a restare in campo e a tornare in area di rigore. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la Juventus, ancor più per il fatto che dall’angolo è poi scaturito il terzo gol azzurro siglato da Rrahmani. Dopo la rete dei campani, Doveri ha consentito il cambio, con Paredes che è poi subentrato al posto di Locatelli.