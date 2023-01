HIGHLIGHTS Napoli-Juve: Spalletti show, Allegri sulla graticola

Larghissima vittoria del Napoli di Luciano Spalletti ai danni della Juventus targata Massimiliano Allegri: è tracollo bianconero al Maradona

Ci si aspettava uno scontro molto più equilibrato tra Napoli e Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. E il primo tempo, in tal senso, ha maggiormente rispettato i pronostici. A sbloccare il match al minuto 14 della prima frazione di gioco è stato il solito Victor Osimhen, stasera di nuovo in grande spolvero.

Politano riceve palla da Di Lorenzo sull’esterno e crossa di prima intenzione in mezzo all’area di rigore. Kvaratskhelia prova l’acrobazia, senza successo per via dell’ottima risposta di Szczesny. L’estremo difensore polacco, però, non può nulla sulla ribattuta dell’ex centravanti del Lille, che porta avanti i suoi. E al 39esimo i padroni di casa agguantano pure il raddoppio a firma Kvicha Kvaratskhelia, sempre una furia incontrollabile per gli avversari.

Ma la ‘Vecchia Signora’ reagisce e riesce ad accorciare immediatamente la distanza dalla capolista, con la marcatura messa a referto da Angel Di Maria (col ‘Fideo’ che prima aveva anche preso una traversa). Nel secondo tempo, però, la musica cambia drasticamente: dominio totale della squadra guidata da mister Luciano Spalletti e conseguente tracollo dell’armata torinese. Il tris arriva al 55esimo della ripresa con una conclusione tesa di Amir Rrahmani, su un corner basso a uscire battuto dal fenomeno georgiano. Poco più tardi, Osimhen – non ancora sazio – si rende protagonista di una sontuosa doppietta ed è, quindi, poker degli azzurri.

Serie A, Napoli-Juventus 5-1: tifosi infuriati con Allegri

La festa del gol non finisce qui, perché c’è anche spazio per la Manita di Eljif Elmas, che chiude definitivamente i conti. Una ko pesantissimo per la Juventus e, inevitabilmente, si sono riaccese le polemiche e le critiche nei confronti di mister Massimiliano Allegri. Su Twitter, infatti, sta letteralmente spopolando l’hashtag #AllegriOut e di seguito vi proponiamo alcuni esempi. A breve anche gli highlights di Napoli-Juventus.

Napoli-Juventus 5-1: 14′ Osimhen (N), 39′ Kvaratskhelia (N), 42′ Di Maria (J), 55′ Rrahmani (N), 65′ Osimhen (N), 72′ Elmas (N)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 47, Milan 37, Juventus* 37, Inter 34, Lazio 31, Atalanta 31, Roma 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Lecce 19, Bologna 19, Empoli 19, Salernitana 18, Monza 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Hellas Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 9.

*Una partita in più

#NapoliJuve unica cosa x cancellare una umiliazione storica? ESONERO #AllegriOut — BiaJuve91 (@BiaGobbo91) January 13, 2023

La verità è sotto gli occhi di chi vuol vedere: #AllegriOut — Sabina (@Sabuz76) January 13, 2023

Come fa #AllegriOut a essere l’allenatore più pagato d’Italia 😂 — pluda (@LucaPiatti4) January 13, 2023

Com’era? “Si deve tornare ad avere piacere nel soffrire e combattere”. Vai godetene juventini veri, stasera è la vostra partita, a me avete tolto il patentino di tifoso juventino. #NapoliJuve #NapoliJuventus #Napoli #AllegriOut #Allegri #Juventus — CiPunto (@LucaCiPunto) January 13, 2023

Ma se perdi col maccabi un motivo ci sarà…#AllegriOut più che mai — willy (@Tulipino) January 13, 2023

Speriamo che la nuova dirigenza si renda conto della totale inadeguatezza di quel NON allenatore che abbiamo in panchina e lo mandi a casa il più presto possibile!!😏😏#NapoliJuve #FinoAllaFine #AllegriOut #Allegrivattene — noodless (@noodless67) January 13, 2023

Torna chiesa titolare e lui lo mette a fare il terzino quando è l’unico insieme a di maria che determina il gioco offensivo di questa squadra

poi dite che non devo dire allegri out no no — Elena Rhaenyra (@villaneveismo_) January 13, 2023

Mago Maz non fa i miracoli, stasera?#AllegriOut — Alegher commenta tutto (@AlegherMaz) January 13, 2023

Dai dai che a giocare male poi si vince. Società di pagliacci come gli allegriani masochisti. #AllegriOut — Sarriball (@RSettonce) January 13, 2023

Chiesa terzino#AllegriOut sei la vergogna del genere umano — Black Chilean (@BlackChilean) January 13, 2023