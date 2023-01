“Bremer punto debole della Juve”: il verdetto è immediato

Juventus, Bremer bersagliato dopo gli errori contro il Napoli: “Punto debole dei bianconeri”

Una disfatta totale. Il Napoli annienta la Juventus al Maradona e rifila 5 gol ai bianconeri. Per gli uomini di Allegri una debacle totale, con un crollo vertiginoso nella ripresa, con la Juve che dopo il terzo gol firmato da Rramhani non ha minimamente saputo reagire.

Tra i più bersagliati, in particolare sui social, c’è Bremer. Per il difensore brasiliano una prova letteralmente disastrosa, con tanti errori, decisivi, in occasione sia del secondo che del quarto gol azzurro, oltre a tante altre disattenzioni. Su ‘Dazn’, Massimo Ambrosini ha definito Bremer “Il punto debole della Juventus questa sera contro il Napoli”. Un giudizio chiaro da parte dell’ex centrocampista su quella che è stata la prestazione del centrale brasiliano. E anche su Twitter non sono mancate critiche nei confronti del difensore bianconero. C’è chi definisce la sua prova la peggiore da quando è in Italia, chi la reputa “disastrosa” e chi, come Giovanni Capuano “Da incubo”.

C’è poi chi, come Fabrizio Biasin, sottolinea come il giocatore ex Torino sia stato il difensore più celebrato dell’estate, ma nella gara contro il Napoli ha tremendamente sofferto la sfida contro Osimhen. Diversamente invece da quanto accaduto nella sfida contro l’Inter, dove uno dei difensori più bersagliati del mercato, Francesco Acerbi, è riuscito ad arginare il forte attaccante nigeriano. “Fa abbastanza impressione” sottolinea Biasin. E c’è anche chi, tra i tifosi nerazzurri, elogia proprio Beppe Marotta per questa manovra di mercato.

Grazie #Marotta per averci evitato quella schiappa di Bremer 😂#NapoliJuventus — Nando Ph (@NandoPh5) January 13, 2023