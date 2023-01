“Doveva già essere dell’Inter”: Bremer fa impazzire mezza Italia

Gleison Bremer sta facendo parlare tanto in vista di Napoli-Juventus e non solo. Il difensore è anche un grande rimpianto in sede di calciomercato

Si accendono i riflettori del Maradona: Napoli-Juventus può essere veramente una di quelle partite decisive, una di quelle che decide le sorti della stagione.

Sicuramente perché i bianconeri stanno dimostrando, alla prova della continuità, di essere una squadra solida e decisa, che punta dritta all’obiettivo. E perché i partenopei hanno ucciso il campionato già nella loro prima parte, allungando in maniera convinta sulle dirette avversarie. Stasera, quindi, si fa la storia della Serie A e uno dei protagonisti più attesi è sicuramente Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è riuscito a suon di prestazioni a conquistarsi la stima totale dei tifosi e degli addetti ai lavori e non è un caso se è proprio lui il perno difensivo di una squadra che è arrivata a totalizzare otto vittorie consecutive senza subire gol. Sui social oggi si parla molto della partita, ma in tendenza è finito anche il nome del difensore: ecco perché.

Bremer protagonista di Napoli-Juventus e grande rimpianto dell’Inter

Sono i giorni decisivi per il prolungamento del contratto di Milan Skriniar, quelli del dentro o fuori e tramite cui si saprà se il centrale resterà o no all’Inter.

Molti tifosi nelle ultime ore hanno etichettato Bremer come un vero e proprio rimpianto per i nerazzurri. Giuseppe Marotta per mesi aveva puntato il colpo dal Torino, poi non se n’è fatto nulla, perché la dirigenza non è riuscita a sfoltire e incassare per tempo e perché la Juventus è piombata sul brasiliano. In molti su Twitter hanno pubblicato frasi del tipo: “Doveva già essere alla Pinetina” o “È un grande rimpianto”. Di certo, l’amaro in bocca è rimasto e potrebbe essere alimentato dai prossimi mesi, perché Bremer potrebbe rubare sempre di più la scena. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Quando di fatto era già venduto al PSG, dovevi avere già Bremer alla Pinetina.

Bloccare la trattativa (non avendo più il sostituto) ormai era tardi, Skriniar non avrebbe mai rinnovato sapendo di essere un sacrificabile. — Matteo Bandi-t (@MatteoBandit2) January 13, 2023

Sai l’arrivo di gosens era perfetto, più giovane e con ingaggio più basso così come quest’estate l’operazione bremer era organizzata per questo; a perisic hanno fatto un’offerta importante, fosse rimasto e avesse fatto meno dello scorso anno sai le polemiche? — Andreino84 (@Andreino841) January 13, 2023

un gran rimpianto… partiva skriniar e arrivavano lui e bremer ed invece ci ritroveremo con devrij in pensione e lukaku – forse – in prestito — Alberto Bonamico (@ABonamico) January 13, 2023

Dammi retta con Cairo nn lo prendevi mai…..

Lui aveva il CC più forte in quel momento ed aspettava l’Inter?

Dai su….

Poi spiegami Skriniar per Bremer?

DeVrij per Bremer avevo un senso. — Adolfo Crotti (@AdolfoCrotti) January 13, 2023

Il problema è che non ne offrivano 60/70 altrimenti lo avrebbero venduto. L’idea era almeno 60 milioni, con trenta prendere Bremer e gli altri 30 a copertura dei famosi 60. Hanno tergiversto troppo, dovevano accettare i 50. — Antonietta Colangelo (@Antonie73463950) January 13, 2023

Perché alla fine ok che l’inter non può spendere tutti i soldi che incassa ma il piano era vendere Skriniar a 70 e sostituirlo con Bremer a 20/25 o quello che era quindi qualche soldo c’era per sostituirlo che è di più di quello che sarà in estate se va via a 0 ahah — Manu 🏆🇮🇹 (@manu_99a) January 13, 2023

Bremer non siete riusciti a chiuderlo perché se lo aveste chiuso prima, senza vendere Skriniar, a quel punto il PSG sapendo che dovevate vendere per forza, sarebbe andato al ribasso nell’offerta. E non avevate la disponibilità finanziaria per sostenerli entrambi se andava male — 🚨 Magnum 🇮🇹🏆 (@MilanMagnum) January 13, 2023

Con la difesa a 5 rendono meglio Bremer, Danilo, Kostic ed i centrocampisti, con la difesa a 4 avresti un roster di ali con Chiesa, Soulé, Iling e Di Maria (se dovesse rinnovare per l’anno prossimo). In questo caso però dovresti fare almeno 2 terzini ed un centrale mancino — SN (@SNovembrini) January 13, 2023