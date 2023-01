A Londra non c’è posto: ecco il Milan, dove non passa mai di moda

L’attaccante potrebbero tornare in ottica rossonera nei prossimi mesi quando l’affare potrebbe essere più semplice da chiudere

Subito in campo. Potter non ha perso tempo e dopo l’ufficialità, arrivata nella giornata di ieri, ha deciso di puntare su Joao Felix. L’attaccante portoghese, che ha lasciato l’Atletico Madrid, con la formula del prestito oneroso, è stato schierato dal primo minuto nel match di Premier League, contro il Fulham, rimediando anche un’espulsione in seguito ad una brutta entrata.

La decisione di puntare fin da subito sul classe 1999 è stata favorita anche dalle diverse assenze del Chelsea, soprattutto in attacco. I londinesi, infatti, devono fare i conti con le pesanti assenze di Sterling, Pulisic e Broja.

Il Chelsea ha così deciso di correre ai ripari sul mercato: oltre a Joao Felix, gli inglesi hanno, infatti, messo le mani anche sul giovanissimo attaccante, classe 2002, David Datro Fofana, e sul centrocampista, Badiashile. Acquisti importanti, che inevitabilmente toglieranno spazio ai giocatori già presenti in rosa.

Ne pagherà ulteriormente le conseguenze Hakim Ziyech. E’ emblematica la panchina di stasera del marocchino contro il Fulham. Nonostante i tanti indisponibili in avanti, Potter ha preferito puntare su un nuovo acquisto, praticamente mai allenato, come Joao Felix, lasciando fuori l’ex Ajax.

Calciomercato Chelsea, futuro segnato per Ziyech

Per il classe 1993, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, non saranno momenti facili e in estate – se dovesse rimanere – tutto sarà ancora più difficile. Il Chelsea, infatti, è intenzionato a rafforzarsi ancora in attacco: Christopher Nkunku è praticamente un nuovo giocatore dei londinesi mai il francese non sarà l’unico colpo. La concorrenza in avanti sarà così sempre più importante.

Per Ziyech il futuro appare davvero segnato. Il marocchino tra gennaio e giugno dovrà riuscire a trovare una nuova sistemazione per rilanciarsi. Al Mondiale ha dimostrato di poter dare ancora tanto ma occorre che sia al centro del progetto. Nelle settimane scorse il suo nome è tornato in orbita Milan. Ai rossoneri piace ma non è stata avviata alcuna trattativa, nell’ultimo periodo, per averlo. Difficilmente il Diavolo si rafforzerà durante il calciomercato di gennaio ma in estate, con le giuste cessioni, potrebbe tornare prepotentemente di moda. Chiaramente solo al giusto prezzo.