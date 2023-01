Futuro Vlahovic, l’agente: “Cessione? Siamo sempre saccheggiati”

Le dichiarazioni di Lodovico Spinosi in merito all’attaccante serbo della Juve, che continua ad essere protagonista di diversi rumors

Nell’ultimo periodo è stato frenato dai problemi fisici, non riuscendo così a mantenere i propri standard realizzativi, che gli hanno permesso di essere considerato uno degli attaccanti più forti al Mondo.

Per via della pubalgia, Dusan Vlahovic non gioca una partita ufficiale, con la maglia della Juventus, ormai dallo scorso 25 ottobre. I numeri non sono quelli degli anni scorsi ma restano comunque positivi: in quindici gare, tra Serie A e Champions League, il serbo ha, infatti, realizzato sette goal.

Oggi si sta discutendo tanto di Vlahovic e del suo futuro. La Juventus non sarebbe totalmente soddisfatta delle sue prestazioni e un addio all’Italia non si può certo escludere. I conti bianconeri, d’altronde, non sono proprio dei migliori e il serbo potrebbe essere sacrificato in caso di super offerta.

Sul giocatore si registra da tempo l’interesse da parte del Bayern Monaco, che sta cercando l’erede di Lewandowski, ma attenzione, chiaramente, ai club di Premier League e al Psg.

Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: parla l’agente

Per fare il punto della situazione su Dusan Vlahovic ai microfoni di calciomercato.it su TvPlay è intervenuto Lodovico Spinosi. L’agente, che conosce bene l’attaccante, si è così espresso: “Collaboro con i suoi agenti – esordisce il procuratore -. Cessione all’estero? Non ne so nulla. Per quello che ho percepito la Juve è felice di averlo preso. Quando Vlahovic starà bene riprenderà la posizione da titolare e ne farà le spese non so chi tra Milik e Kean.

Spinosi non nasconde però che il rischio di vedere partire Vlahovic esiste. D’altronde il campionato italiano non è più quello di un tempo e i milioni sono altrove: “E’ il centravanti della Juventus. Per quanto riguarda le opportunità di mercato e l’interesse di club estero penso sia normale, siamo sempre saccheggiati. Non mi stupirei che qualcuno bussasse alla porta della Juventus. Comunque per chi dice che non sta facendo bene guardando i numeri ha un gol ogni due partite, stando non benissimo e in una Juve che ha faticato”.

Pronto a tornare in campo – “Sta lavorando per stare bene. Penso si possa risolvere entro la fine del mese. Posso assicurare che se si può allenare 5 giorni se ne allena 6. Ha mentalità e voglia di allenare impressionante”.