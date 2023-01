Kvaratskhelia e Chiesa si prendono Napoli-Juve e… la Premier League

Napoli-Juve è anche Kvaratskhelia contro Chiesa: ruoli simili, due modi diversi di interpretarlo. E la Premier li studia

Il countdown sta per raggiungere lo zero, la partita spartiacque della Serie A è vicina. Napoli-Juventus non sarà certo decisiva, con tutto il girone di ritorno ancora da giocare, ma sicuramente sarà un passaggio fondamentale per le ambizioni scudetto di Spalletti e Allegri.

Se Napoli-Juve non potrà essere la sfida tra bomber Osimhen-Vlahovic, vista l’assenza del serbo, sarà quella tra esterni: il confronto tra Kvaratskhelia e Chiesa spiega meglio di ogni altro le diversità di azzurri e bianconeri. Estro contro potenza, tecnica contro fisicità, sono due stile diversi di interpretare lo stesso ruolo. Il georgiano si affida all’imprevedibilità, al suo essere sempre pronto a spiazzare l’avversario con finte e dribbling. Chiesa, invece, bada più al sodo: il suo calcio, come quello della Juve, è fatto di strappi, di capacità di sfruttare il momento e anche qualche palla sporca.

Non sarà un duello diretto, visto che occuperanno fasce diverse, ma Kvara vs Chiesa è una sfida a distanza che inciderà non poco sulla partita. Spalletti aspetta ancora di ritrovare la forma migliore del suo 77 dopo i problemi alla schiena e lo stop pre-Mondiale. Kvaratskhelia è apparso in crescita contro la Sampdoria, ma non ancora il calciatore in grado di trascinare la squadra come è accaduto prima di novembre. Anche Chiesa ha bisogno di ritrovarsi, dopo uno stop lunghissimo. Su di lui si affida Allegri per la rimonta tricolore, magari accompagnato dal ritorno di altri big (da Pogba allo stesso Vlahovic).

Calciomercato, la Premier osserva Kvara e Chiesa

Ma Kvara vs Chiesa non è soltanto il duello che animerà Napoli-Juventus. C’è la Premier League in agguato, sempre più dominatrice del mercato. Inevitabile che anche gli occhi dei club inglese, soprattutto dei big, siamo indirizzati verso il ‘Maradona’.

Del resto l’ammirazione delle grandi d’Inghilterra per Chiesa non è certo una novità. Pre infortunio, l’esterno bianconero era apprezzato e dovesse dimostrare di aver ormai archiviato lo stop, l’interesse tornerebbe prepotentemente a galla. Come le inglesi (e non solo) stanno osservando con crescente curiosità le prestazioni di Kvaratskhelia. La sua prima parte di stagione ha attirato tanti osservatori, ma ora dovrà dimostrare di saper mantenere un rendimento costante ed elevato per tutta la stagione. Dovesse riuscirci, toccherà a De Laurentiis resistere alle ricche tentazioni che pioveranno anche dall’Inghilterra e per farlo traballare servirà la più classica delle offerte indecenti. Kvara vs Chiesa, non è soltanto Napoli-Juve.