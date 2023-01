Milik sulle orme del Pipita, è la sua notte: dal Napoli al riscatto

Milik sulle orme del ‘Pipita’ Higuain, al Maradona è la sua notte: dal Napoli al riscatto in casa Juventus. Tutti gli aggiornamenti

È il giorno di Napoli-Juventus. Questa sera, al Maradona, andrà in scena lo scontro diretto tra la prima e la seconda della classe, al pari del Milan, della classifica di Serie A.

Le scintille sono iniziate già alla vigilia, nelle dichiarazioni dei due allenatori. Massimiliano Allegri ha scaricato tutta la pressione sul Napoli: “Penso sia molto più importante per loro che per noi. È la classifica che dice che se han fatto 44 punti e han perso solo una partita sono i favoriti del campionato. Sono forti tecnicamente, sono ben allenati: Spalletti è il migliore ad allenare e ad insegnare, lo sta dimostrando a Napoli”. La risposta dell’allenatore azzurro non si è fatta attendere: “Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions League. La vedo inutile mettersi cappello e barba finta. Non c’è quarto posto che soddisfi la Juventus”. Il verdetto spetta però al campo, a partire dallo scontro diretto di questa sera che potrebbe indirizzare la corsa Scudetto.

Al Maradona sarà anche la serata dell’ex Arek Milik. Il centravanti polacco ha vestito 122 volte la maglia azzurra, realizzando 48 gol con 5 assist a referto. Non ha di certo lasciato lo stesso ricordo di Higuain, e a differenza del ‘Pipita’ non è passato direttamente dal Napoli alla Juve, ma questa sera l’attaccante vuole replicare quanto fatto qualche anno fa dall’argentino. Era l’1 dicembre 2017, sempre in anticipo di venerdì, quando l’attesissimo e fischiatissimo Higuain gelò l’allora ‘San Paolo’ e decise Napoli-Juve, lanciando la squadra bianconera verso lo Scudetto.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Milik

Stasera Allegri si affiderà dunque a Milik, il cui futuro appare ad oggi già deciso.

La dirigenza bianconera è soddisfatta dei primi mesi del polacco e, salvo sorprese, a fine stagione ci sarà il riscatto dal Marsiglia. Le cifre non spaventano Cherubini: Milik, infatti, potrà diventare a tutti gli effetti un calciatore della Juventus per 7 milioni di euro più altri due di eventuali bonus. Dalla notte del Maradona al riscatto: il presente e futuro del polacco è tutto a tinte bianconere.