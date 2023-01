Renato Sanches ‘prigioniero’: la Serie A può ancora aspettare

Da Renato Sanches a Sarabia, il Paris Saint-Germain ha le mani legate: per la Serie A bisognerà attendere l’estate

Occhi sugli esuberi. Il mercato di gennaio è soprattutto questo: caccia alla migliore occasione, andando a bussare alla porta anche delle big per quei calciatori che non hanno trovato spazio e che difficilmente ne troveranno nella seconda parte di stagione.

Una consuetudine anche per le big italiane. E’ questo il momento in cui anche Inter, Juventus, Milan e non solo, si mettono a caccia delle opportunità migliori per rinforzare la propria rosa. Riflettori puntati sui calciatori che giocano poco e sulle big d’Europa che possono sempre offrire l’occasione giusta. Come il Psg di Galtier che ha una rosa extralarge che, per forza di cose, non può essere sfruttata in pieno. Ecco allora l’idea di andare a bussare proprio alla porta dei transalpini con diversi nomi interessanti.

Uno su tutti quel Renato Sanches, strappato in estate al Milan, che sotto la Torre Eiffel, non sta giocando molto. Nonostante le parole di stima del tecnico, si è tornato a parlare di un suo possibile approdo in Italia, magari giusto per sei mesi per consentirgli di giocare. Come voglia di giocare ha Sarabia, chiuso dal tridente delle meraviglie. Anche per lui pochi minuti e voglia di cambiare aria. Con un problema che costringerà ad aspettare l’estate.

Calciomercato Psg, gli esuberi ‘prigionieri’ della nuova norma

Se gennaio è il mese delle occasioni, è anche il mese dei prestiti. Il Psg non può però più sfruttare questa formula per alleggerire la propria rosa.

Il nuovo regolamento FIFA, infatti, impone un tetto ai trasferimenti temporanei e i parigini hanno già raggiunto la quota massima di 8 prestiti in stagione (senza considerare gli under 21). Ecco allora che nomi come Renato Sanches e Sarabia non potranno muoversi se non a titolo definitivo, una formula che, considerata la situazione economiche dei nostri club, esclude di fatto le italiane dalle candidate. Tutto rimandato, nel caso, al mercato estivo.