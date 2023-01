Niente rinnovo e incontro con la Juve: Allegri ha il suo rinforzo

I bianconeri pronti a mettere le mani su un nuovo giovanissimo calciatore, proveniente dall’Argentina: ecco di chi si tratta

La Juventus guarda al calciomercato per rafforzare le corsie esterne. I bianconeri devono fare i conti con i sempre più probabili addii di due figure storiche, che vedranno scadere il contratto il prossimo 30 giugno.

L’avventura di Juan Cuadrado a Torino è ormai agli sgoccioli. Il rendimento del colombiano è calato drasticamente nell’ultima stagione e gli infortuni lo stanno condizionando pesantemente. La Juventus avrebbe voluto dividersi dall’ex Fiorentina già nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estivo ma non c’è riuscita. Troppo alto il suo stipendio per trovare un acquirente.

Discorso simile per Alex Sandro, che i bianconeri non sono riusciti a vendere. In estate può rimanere ma solo con contratto a cifre più basse. Ma il brasiliano è ormai in calo da parecchio tempo. Resterà, invece, Mattia De Sciglio che può giocare sia a destra che a sinistra ma non offre alcuna garanzia dal punto di vista fisico. Ecco perché guardare al mercato è un obbligo.

Calciomercato Juventus, dal Sudamerica il nuovo terzino

I bianconeri sono pronti ad acquistare sia un esterno basso di destra che di sinistra. Le ultime notizie legate al club torinese spingono a guarda in Sudamerica per il rinforzo mancino.

La Juventus ci è abituata a pescare tra Brasile e Argentina. E’ recente l’acquisto di Kaio Jorge, dal Santos, che non ha avuto fortuna per via di un grave infortunio. Andando ancora più indietro ci ricordiamo dell’affare Rodrigo Bentancur, chiuso con il Boca Juniors. E proprio con gli Xeneizes potrebbe andare in porto un nuovo affare. Secondo ENGANCHE, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Valentin Barco. Il club sarebbe in contatto con gli agenti del calciatore per provare a portarlo presto in Italia.

Il terzino classe 2004 è un'occasione calciomercato. Vedrà scadere il proprio contratto con il Boca Juniors il prossimo 31 dicembre 2023. Ad oggi non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo con il club argentino, ecco perché i bianconeri vorrebbero approfittarne per mettere le mani sul 18enne mancino.