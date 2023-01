ESCLUSIVO | Il Tottenham si tiene Conte, Sessions: “Skriniar e Bastoni per farlo felice”

Tiene banco il futuro di Antonio Conte in casa Tottenham, con il contratto in scadenza e la richiesta di acquisti importanti per restare agli Spurs come Skriniar e Bastoni: ne parla a Calciomercato.it George Sessions

Quinto posto in classifica e ottavi di Champions League. Il Tottenham di Antonio Conte è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, anche se l’altalena di risultati che fatto sorgere qualche dubbio sulla bontà del suo progetto.

Del resto il tecnico italiano ha parlato chiaro: vuole acquisti importanti per proseguire la sua avventura con gli Spurs. Ma cosa farà la società? Accontenterà il tecnico salentino o sceglierà di percorrere un’altra strada. Calciomercato.it ha fatto il punto sulla situazione in casa Tottenham con il giornalista inglese George Sessions che segue da vicino e racconta le vicende del club londinese. “Il Tottenham in questa stagione è stato molto altalenante, ma nel complesso Conte nei suoi quindici mesi ha fatto un ottimo lavoro. Raggiungere la Champions lo scorso anno è stato un grande risultato, anche considerando la mancanza di profondità della rosa a sua disposizione. Il mercato estivo ha aumentato le aspettative, ma c’è stata anche un po’ di sfortuna con il ko di alcuni giocatori chiave”.

Il riferimento è a Richarlison e Kulusevski, costretti a stare fuori per un certo periodo, come Romero. Per Sessions però essere ancora in corsa per il quarto posto “è un buon lavoro”, nonostante “i tifosi siano rimasti delusi da alcune prestazioni come le sconfitte contro Arsenal, Newcastle e Aston Villa“.

Proprio dopo alcune sconfitte, Conte ha mostrato il suo malcontento e chiesto alla società interventi importanti sul mercato: una situazione particolare considerando il contratto in scadenza del tecnico. Per il cronista inglese però la posizione del Tottenham è chiara da questo punto di vista: “La società ha dimostrato lo scorso gennaio e in estate di volere Conte, sicuramente più di quanto abbia fatto in passato con precedenti allenatori come Mauricio Pochettino. Gli acquisti di Kulusevski e Bentancur hanno trasformato il Tottenham e alcuni degli arrivi estivi come Clement Lenglet e Ivan Perisic hanno fatto bene. Richarlison era un giocatore che Conte voleva e, nonostante sia stato a lungo infortunato, quando ha giocato ha mostrato le sue qualità”. Il club proverà quindi ad accontentare il tecnico, fin da gennaio: “Penso che il Tottenham cercherà di ingaggiare un terzino destro e un centrocampista offensivo per far felice Conte”

Tottenham, Sessions su Skriniar e Bastoni: “Perfetti per migliorare la squadra”

Felice lo sarebbe Conte anche se il Tottenham gli garantisse alcuni degli ex calciatori che hanno contribuito al successo con l’Inter.

Da questo punto di vista, sono due i nomi che Sessions vedrebbe bene con la maglia degli Spurs: “Non c’è dubbio che serva un difensore centrale: uno tra Bastoni o Skriniar. Non sembra improbabile che uno o anche entrambi si trasferiscano in Inghilterra quest’estate. Con Skriniar in scadenza di contratto, il club potrebbe aspettare l’estate per prenderlo. Bastoni sarebbe un affare più complicato, ma prenderlo dimostrerebbe che la società è dalla parte di Conte. Lautaro Martinez, invece, credo sia un affare improbabile”.

A decidere il futuro di Conte saranno anche i risultati e il mercato di gennaio che la Premier sta ‘dominando’ con spese ‘folli’: “I club inglesi non rallenteranno le loro spese, anzi ci saranno nuovi grandi investimenti da parte di Manchester United e Liverpool, mentre Chelsea e Newcastle hanno già speso molti saldi. Le società di Premier continueranno a dominare il mercato, ma non sempre gli acquisti si rivelano vincenti: lo abbiamo visto con Pogba–United o Lukaku–Chelsea“.