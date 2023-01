CM.IT | Mudryk, l’Arsenal continua a spingere: quasi 90 milioni

Il talento ucraino si allena da grande professionista in Turchia aspettando il sì dello Shakhtar alla sua cessione ai ‘Gunners’

Sottoposto a grande stress per la trattativa che darebbe una svolta incredibile alla sua carriera, ma allo stesso tempo concentrato sul presente che si chiama ancora Shakhtar. Mykhaylo Mudryk, secondo una fonte vicina al calciatore interpellata da Calciomercato.it, sta lavorando duramente e da grande professionista in Turchia dove la squadra di Igor Jovicevic sta effettuando la preparazione in vista della ripresa della stagione.

Mudryk si allena intensamente, con la fame di chi vuole arrivare in alto, mentre l’Arsenal continua a spingere per regalarlo subito, entro la fine di questa sessione di gennaio, ad Arteta che non vede l’ora di avere alle sue dipendenze un talento di questa portata.

In conferenza stampa, a due giorni dal big match col Tottenham di Conte, il tecnico non si è però sbilanciato: “Non possiamo parlare dei giocatori, siamo interessati a fare delle cose in questo mercato perché siamo corti. Ci stiamo provando”.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’ultima proposta dei ‘Gunners’ è arrivata a toccare complessivi 75 milioni di sterline, al cambio circa 87 milioni di euro. Ma l’Ad degli ucraini Palkin, un osso durissimo, chiede ancora qualcosa in più, un ulteriore sforzo per arrivare alla fatidica fumata bianca.

Diverse fonti danno Edu Gaspar diretto in Turchia per cercare di chiudere finalmente la maxi operazione in cui i bonus faranno la differenza. Al momento, stando a quanto ci risulta, il Ds dei londinesi ancora non si è però palesato al centro di allenamento dello Shakhtar.

🚨 #Arsenal is pushing to find the deal with #Shakhtar for #Mudryk: #EduGaspar IS NOT in Turkey with the ukrainian management at the moment +++ 📲@calciomercatoit @RaffaeleAmato14 — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) January 13, 2023

Mudryk, l’Arsenal gli quadruplica l’ingaggio

Le discussioni continuano, con l’Arsenal che ha già l’accordo con l’esterno classe 2001 (nel 2018 eletto MVP della Lazio Cup) sulla base di un contratto da circa 2,2 milioni di euro netti (ora guadagna 50mila euro al mese, ndr) più svariati bonus.

In sostanza i ‘Gunners’ gli propongono uno stipendio quasi quattro volte superiore all’attuale, più la possibilità di giocare nel campionato più importante al mondo.