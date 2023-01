Gioia e dolori per la Roma: ecco come sta Pellegrini

La Roma ha superato gli ottavi di Coppa Italia grazie a un gol di Paulo Dybala, ma bisognerà verificare le condizioni di Lorenzo Pellegrini

La Roma batte un colpo e centra l’obiettivo: i giallorossi di José Mourinho, infatti, hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato il Genoa.

La partita, però, non è stata affatto semplice per la squadra della Capitale che ha trovato di fronte una squadra – ora in serie cadetta -, ma organizzata e con diverse carte da giocare. Alla fine, è servito un lampo di Paulo Dybala per superare il turno, ma l’argentino non era partito dal primo minuto. Il riferimento offensivo e il calciatore probabilmente di maggior talento della Roma, infatti, è subentrato al 46esimo a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista non è stato sostituito per scelta tecnica o perché non stesse dando il giusto contributo, ma per un problema muscolare. Nulla di grave, lo precisiamo subito per placare l’apprensione dei tifosi, ma Mourinho ha preferito sostituirlo a scopo precauzionale. Ecco come sta davvero il capitano giallorosso.

Le condizioni di Pellegrini dopo il problema muscolare in Roma-Genoa

Durante il primo tempo e più precisamente durante un corpo a corpo con Sabelli, Pellegrini ha sentito tirare il flessore della coscia destra.

Un problemino che ha subito allarmato la panchina della Roma e il tecnico ex Inter. Infatti, lo Special One non ha voluto correre alcun rischio e ha optato immediatamente per la sostituzione. In ogni caso, non sembra nulla di serio, ma in vista dei tanti impegni che aspettano i giallorossi, Mourinho ha preferito scegliere la prudenza. Il calciatore verrà valutato già domani, mentre alle 11,30 è prevista la ripresa degli allenamenti. Il match contro la Fiorentina, a questo punto, sembra comunque a rischio per il capitano, ma domani ne sapremo di più. C’è da dire che fino a quel momento il centrocampista aveva dato comunque il suo contributo, centrando anche l’incrocio dei pali.