Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 12 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il Torino compie l’impresa e stende il Milan negli ottavi di Coppa Italia: “Diavolo che Toro”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Amaro Pioli: “Grande delusione. “I fantasmi dell’Inter”, Da Correa a Gosens e non solo: il caso delle riserve d’oro. “Non vedremo più errori cosi”, dalla Supercoppa svolta sul fuorigioco, Rochi: “Come una Ferrari va saputa usare”. “La resa dei conti”, domani la supersfida Napoli-Juventus. Galliani da urlo: “Darei la vira per il Monza e per questo mi scateno”

“Un miliardo al Maradona”, così apre il Corriere dello Sport in merito alla partitissima di venerdì sera tra Napoli e Juventus. Da Osimhen a Chiesa, ecco il prezzo dei gioielli in vetrina. “Tonfo Milan: è già fuori”, rossoneri battuti dal Toro in dieci ai supplementari. “La Roma con Dybala è una festa mondiale”. Novità in campionato: “Fuorigioco a Riyad semiautomatico”. Oggi vetrice con Abodi e Gravina, il Viminale detta le regole: “Più trasferte vietate e tecnologia”.

Tuttosport riporta in prima pagina l’intervista all’ex Juventus Pjanic: “Max ne ha zittiti molti”, il regista bosniaco gioca Napoli-Juve fra i due suoi ex allenatori. “Toro eroico”, Adopo su assist di Bayeye al 114’ regala ai granata in 10 un trionfo splendido e meritato: Milan battuto. Rocchi e il gol tolto ad Acerbi: “E’ stato solo un incidente”. Martina, storico agente di Buffon: “Grande Gigi! Se sta bene è ancora il numero uno”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 12 gennaio

Il Real Madrid la spunta dopo i rigori sul Valencia nella semifinale di Supercoppa di Spagna, con il quotidiano AS che titola in prima pagina: “Courtois vale una final”, esaltando la prestazione del portiere dei ‘Blancos’. “Joao Felix ya es del Chelsea” scrive il quotidiano madrileno soffermatosi sul mercato e sul trasferimento del portoghese in Premier League. “Sacré Messi” titola invece L’Equipe in Francia, con il Pallone d’Oro e campione del mondo che trascina il Paris Saint-Germain al successo in campionato contro l’Angers. Il PSG non brilla, Messi rientra dopo il trionfo in Qatar e realizza la seconda rete per la formazione di Galtier.