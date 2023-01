“Trenta punti di penalizzazione”: la frase che fa tremare la Juventus

La Juventus in campo domani contro il Napoli ma con la spada di Damocle delle inchieste extra campo: possibile pesantissima penalizzazione

La Juventus è attesa domani in campo dalla sfida contro il Napoli. Si affrontano la prima e la seconda in classifica, in un match che potrebbe quanto meno dare un’indicazione di massima sul proseguo di stagione.

I bianconeri sono in striscia positiva da otto partite ma devono fare i conti con le note vicende extra-campo. Una spada di Damocle che prende sulla testa degli uomini di Allegri e che potrebbe avere ripercussioni anche su quanto conquistato sul terreno di gioco. Il 20 gennaio c’è il primo appuntamento importante con la decisione sulla riapertura del processo sportivo sulla prima indagine plusvalenze, ma nei prossimi mesi ci sono diversi snodi cruciali.

Il timore, sempre dal punto di vista sportivo, è che arrivino sanzioni importanti e capaci di stravolgere l’attuale classifica dei bianconeri. Un rischio che la Juve si porterà dietro, con ogni probabilità, fino al termine di questa stagione. Intanto arrivano dichiarazioni proprio sulla possibilità di penalizzazione dei bianconeri che fa ‘tremare’ tutto il mondo Juve.

Juventus, Amoruso sicuro: “Trenta punti di penalizzazione”

E’ l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso a parlare delle questioni legate al club bianconero.

Intervenuto a ‘Radio Bruno’, l’ex calciatore si lascia andare ad una confessione che allarma i tifosi della Juve: “Mi hanno detto che i bianconeri finiranno la stagione senza sanzioni, ma nella prossima partiranno con trenta punti di penalizzazione. Questo è quanto mi hanno riferito: non vogliono alterare il campionato in corso e mi sembra anche giusto”.

Dovesse davvero arrivare questa sanzione, per la Juventus si tratterebbe di una vera stangata che comprometterebbe il prossimo campionato. Di certo la questione si protrarrà ancora a lungo e potrebbe allargarsi anche in Europa: la Uefa, infatti, segue con attenzione la vicenda, pronta ad intervenire se ci fossero gli estremi per farlo. Intanto c’è il campo che si prende la scena con Napoli-Juve prima che siano i tribunali ad emettere i loro verdetti.