VIDEO CM.IT | Ferrara al Napoli: “Juve è l’esame scudetto”. Candela dribbla Mourinho

Ciro Ferrara e Vincent Candela sono intervenuti a margine della presentazione del nuovo album Panini

Questa mattina, nella sede della Lega Calcio a Milano, è stato presentato il nuovo album della collezione Panini con due ospiti d’eccezione: Ciro Ferrara e Vincent Candela.

L’ex difensore di Napoli e Juventus, a margine dell’evento, si sofferma ovviamente sulla partitissima di domani sera al ‘Maradona’ tra le prime due della classe: “Ho diviso la carriera in egual misura e mi hanno dato tantissimo entrambe. E’ una partita molto sentita, è chiaro che arriva in un momento del campionato che può essere importante. Non so chi sia il favorito, però ci arrivano entrambe in un buon momento di forma. Penso che vedremo una bella partita e ognuno cercherà di sfruttare le proprie caratteristiche. Siamo in una fase del campionato che può essere decisiva. La Juve, a parte i risultati, è una squadra che tende a non farti giocare, perciò sarà un altro esame e un banco di prova importante per il Napoli”.

🎥 #NapoliJuve – Il doppio ex Ciro #Ferrara alla presentazione del nuovo album a Panini: "Può essere già decisiva per il campionato. La Juve tende a non farti giocare, sarà un altro banco di prova per il Napoli. Spalletti può gestire il vantaggio in classifica 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/l4pwz9h2u1 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 12, 2023

“I ragazzi di Spalletti hanno già affrontato diverse big e vinto, questa invece sarà la prima sfida in casa contro una grande e nel girone di ritorno avranno un vantaggio visto che lontano dal ‘Maradona’ affronteranno solo la Juventus delle inseguitrici per lo scudetto. L’importanza del pubblico sarà notevole, ti può dare quella spinta in più per vincere. La Juventus ha fatto otto vittorie di seguito, ha guadagnato tanto sulle altre concorrenti per il campionato, però rispetto alla capolista ha finora rosicchiato solo tre punti. Il Napoli ha un distacco tale che gli permette di poter gestire la situazione e mi sembra che Spalletti e la squadra stiano facendo un ottimo lavoro anche fuori dal campo”.

Roma, Candela a difesa di Mourinho: “Tira fuori il 200% dalle sue squadre”

Spazio anche alle parole di Candela, che da ex giallorosso analizza il momento e la stagione fin qui della Roma di José Mourinho.

“Il pareggio con il Milan è importate, ma il campionato è ancora molto lungo. Mourinho è un allenatore vincente, c’è sempre tanto da fare però l’anno scorso ha vinto la Conference ed è un primo pass importante per la Roma. Il gioco? Sono i giocatori che scendono in campo, l’obiettivo di Mourinho è tirare sempre fuori il 200% dalle sue squadre. Io dalla mia squadra del cuore mi aspetto comunque sempre di più in generale. Tentazioni dalle Nazionali per Mourinho? Non è nei miei pensieri… (ride, ndr). Zaniolo? Mi aspetto di più da tutti, da Zaniolo e dalla squadra. E’ stato fermo due anni a causa degli infortuni, non è facile rientrare subito in grande forma. Tra lui, Abraham, Dybala e capitan Pellegrini la Roma ha tutte le qualità per fare bene e dare delle soddisfazioni ai suoi tifosi. La Roma non è stata costruita per vincere lo scudetto, ci sono squadre più attrezzate come Napoli, Inter o Milan. La Roma sta lottando per l’obiettivo che si è prefisso la società che è la qualificazione in Champions League”.

🎥 Vincent #Candela alla presentazione dell’album Panini: "Futuro #Mourinho? Non è nei miei pensieri… Si può fare meglio, però Mou è un vincente e fa uscire il 200% dalle sue squadre. #Zaniolo può fare più gol e assist, l’obiettivo della #Roma è la Champions 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/j05XEkNTTL — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 12, 2023

Infine, sulla situazione alla guida della Nazionale francese: “Deschamps ha vinto il Mondiale nel ‘98 e ha ancora voglia di allenare la Francia. Zidane è mio amico, ha vinto tre Champions e ci sarà posto per lui in futuro. Non so però se vorrà allenare la Francia, questo non lo posso sapere – spiega Candela – Sono due grandissimi allenatori: Deschamps ha grande esperienza, mentre Zidane ha fatto la storia ed è un patrimonio del calcio mondiale. Caso Benzema? La questione è poco chiara. E’ il Pallone d’Oro e uno come lui vorrei sempre averlo in squadra”.