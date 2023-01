Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’Inter vince a fatica dopo i supplementari contro il Parma e conquista l’accesso ai quarti di Coppa Italia: “I salva Inter”, titola La Gazzetta dello Sport riferendosi alle reti di Lautaro Martinez e Acerbi che fanno tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi. Cresce l’attesa per la super sfida del ‘Maradona’ di venerdì sera: “L’oro di Napoli-Juve”, attacchi, difese, magie del mister, tutto al massimo. “Il mercato sa di tappi”, Karsdorp e C. Pronti a sbloccare il domino dei colpi. Il Milan non può sbagliare contro il Torino stasera in Coppa Italia: “Chi scatta?”, Pioli fa gli esami, Juric ci crede. “Nuovo San Siro addio?“, il progetto ad alto rischio.

Napoli-Juventus di venerdì sera catalizza l’attenzione sulla prima pagina del Corriere dello Sport: “Show di record”, il meglio del campionato, parlano i numeri. “Lautaro e Acerbi salvano Inzaghi”, l’Inter la spunta ai supplementari sul Parma in Coppa Italia. Roma, Mourinho frenato due volte: “Wijnaldum, altro ritardo”. Pugno duro del Governo: “Stretta del Viminale, trasferte a rischio stop”. Dissapori prima della Supercoppa di Spagna: “Ancelotti-Gattuso, la verità”.

Anche Tuttosport si proietta sul big match del ‘Maradona’ in chiave bianconera: “Juve, colpo da rimonta”, un successo in casa del Napoli può accendere il mercato di Allegri. Se parte Rugani c’è Kiwior per la difesa. “Riecco Pogba e oggi Vlahovic”, il tecnico bianconero ritrova i suoi assi. Buffon spaventa l’Inter in Coppa Italia: “Il più forte di sempre”. Il Torino sfida il Milan in Coppa Italia a San Siro: “Toro, facciamoli sognare”. “Tensione Lazio, occhio Sarri: la stai perdendo”, sul momento poco felice in casa biancoceleste. “Ancelotti-Gattuso, guerra e pace”, i due allenatori italiani si sfidano nella Supercoppa di Spagna.

Rassegna stampa 11 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Stasera la semifinale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Valencia: “Supercopa balsamica”, titola il quotidiano AS con i ‘Blancos’ di Ancelotti a caccia di riscatto dopo lo stop in campionato. Il tecnico di Reggiolo ammette: “Con Gattuso he tenido problemas personales”. Ampio spazio sui giornali spagnoli anche sul futuro di Depay: “El Atleti quiere a Memphis”, si legge sulla prima pagina del Mundo Deportivo. Joao Felix al Chelsea, l’Atletico per sostituirlo piomba sull’attaccante olandese.