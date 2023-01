PAGELLE E TABELLINO MILAN-TORINO 0-1 | Messias sbaglia, Leao non si accende

Pagelle e tabellino del match di San Siro, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra i rossoneri e i granata

Il Torino a sorpresa conquista i quarti di finale di Coppa Italia, eliminando il Milan ai templi supplementari.

La squadra rossonera fa la partita ma non riesce a trovare la via della rete. Nel secondo tempo supplementare i granata la portano così a casa, grazie ad un contropiede finalizzato bene da Adopo.

Ecco i voti

MILAN

Tatarusanu 6,5 – E’ miracoloso quando nel corso del primo tempo dice di no a Lukic. Mostra sicurezza nel corso di tutta la partita nelle uscite alte. Non può nulla sul gol subito.

Kalulu 6 – Partita ordinata per il centrale francese, che si trova bene anche nel ruolo di braccetto di destra in una difesa a tre.

Gabbia 6 – Puntuale negli anticipi, non soffre mai Sanabria. Dal 76′ Theo Hernandez 6 – Si mette subito in moto, scaldando i guanti di Milinkovic-Savic. Ha spazio per affondare e lo fa con i tempi giusti

Tomori 6 – Ancora una prova positiva per il centrale inglese, attento per tutti gli oltre 120 minuti.

Dest 6,5 – E’ il più pimpante dei suoi nel corso del primo tempo. Mette in difficoltà Djidji e Singo, cii prova da fuori più volte, trovando un attento Milinkovic-Savic. Dietro rischia un po’ ma se la cava. Quando è spostato sulla destra si fa vedere ancora di più in avanti. Dal 109′ Calabria s.v.

Tonali 6 – Gioca più basso del solito. Senza Bennacer è lui ad occuparsi della regia e lo fa bene.

Vranckx 6 – Sale di intensità nel corso della ripresa dopo un primo tempo, in cui sembra faticare a trovare la posizione. Dall’84’ Bennacer 6 – Gli bastano pochi minuti per prendere possesso del centrocampo.

Saelemaekers 5,5 – Il ruolo di quinto non sembra proprio calzargli a pennello. Non è il Saelemaekers ammirato nelle prime due partite del 2023. Dal 67′ Messias 4,5 – Al primo pallone toccato sbaglia solo davanti il portiere, calciando alto, al secondo fa ammonire Djjdji, che va negli spogliatoi anzitempo per doppio giallo. Si mostra vivace ma da un suo pallone perso nasce l’azione del gol che porta avanti il Torino. Un rientro davvero da protagonista per il brasiliano

Pobega 5,5 – Ci mette il fisico e poco altro. Il centrocampista italiano può fare decisamente di più. Dal 76′ Giroud 5 – Come nelle prime due gare della stagione non appare sempre lucido. Sbaglia diverse sponde e non riesce a segnare davanti a Savic.

Diaz 6 – Nella prima parte del match gioca troppo spesso spalle alla porta e ha qualche difficoltà in più del solito. Quando trova la giusta posizione torna ad essere importante per la squadra come ci ha mostrato nelle ultime uscite. Dal 67′ Leao 5 – La sua partita inizia mandando due palloni in curva. Poi fa poco altro, non riuscendo mai ad accendersi davvero.

De Ketelaere 5,5 – Ricopre bene il ruolo di attaccante, giocando semplice e di sponda. Non è per nulla fortunato quando di testa colpisce il palo. Va ad intermittenza, dando segnali di vita ma nel finale si spegne.

All. Pioli 5 – Tiene fuori i titolari per gran parte della partita, provando la difesa a tre. Dietro la squadra regge bene (il Torino è pericoloso solo in una circostanza prima del gol al 114′) ma davanti i meccanismi vanno oliati meglio. Torna a quattro, quando il Toro resta in dieci. La rete della vittoria dei granata arriva quando la squadra è totalmente sbilanciata alla ricerca della vittoria. Il suo può e deve fare di più.

TORINO

Milinković-Savić 7 – Bravo ad opporsi a Dest e De Ketelaere nel corso dei primi 45 minuti. Anche nella ripresa è attento a neutralizzare i tentativi del Diavolo, così come durante i tempi supplementari.

Djidji 4,5 – Gli attaccanti rossoneri lo mettono spesso in difficoltà. Soffre la velocità degli avversari. Due gialli lo mandano anzitempo negli spogliatoi, lasciando il Toro in 10.

Schuurs 7 – Perfetto nelle palle alte quando è De Ketelaere a giocare come prima punta. Se la cava anche con Giroud. La sua prestazione è dunque più che buona.

Buongiorno 6,5 – Dopo un primo tempo tranquillo, soffre il giusto l’ingresso in campo di Messias.

Singo 6 – Bella la sfida con Dest, potrebbe far valere di più il fisico ma nel complesso il suo match è positivo, anche se cala vistosamente nel finire di match. Dal 110′ Bayeye 6,5 – Pochi minuti per servire l’assist del gol di Adopo.

Lukic 6,5 – Ha sulla coscienza il pallone che potrebbe portare avanti i suoi ma si fa ipnotizzare da Tatarusanu. Con la palla tra i piedi non sempre fa la scelta giusta; nel finale, però, è suo il passaggio che lancia Bayeye in profondità per il gol della vittoria.

Ricci 6,5 – Non va mai in difficoltà, dimostrandosi sempre lucido. E’ suo il pallone che manda in porta Lukic nel primo tempo. Dal 90′ Adopo 7 – E’ bravo a seguire l’azione e mettere dentro il gol della vittoria al 114′.

Rodríguez 5,5 – Partita ordinata dell’ex rossonero, che non soffre per nulla Saelemaekers. Manca il suo contributo in fase offensiva. Dall’80’ Linetty 6,5 – Serve corsa e voglia di aggredire l’avversario per non far sentire l’inferiorità numerica e il centrocampista di Juric ci mette tutto quello che ha.

Mirancuk 5,5 – Come per il compagno di reparto non è un match facile. I centrocampisti rossoneri riescono a limitarlo bene. Dal 90′ Seck 6 – Mostra vivacità fin dal primo secondo.

Vlasic 5 – Partita complicata per il croato, che non riesce a mostrare le sue qualità e risulta così poco utile alla manovra offensiva. Dall’80 Vojvoda 6 – Inevitabilmente è più impegnato a difendere che ad attaccare.

Sanabria 5 – Fatica terribilmente tra i centrali rossoneri, non riuscendo mai a rendersi pericoloso. Dal 70′ Zima 6,5 – Entra per dare una mano alla retroguardia granata e lo fa più che bene.

All. Juric 7 – Con le unghie e con i denti conquista la qualificazione, nonostante la sua squadra resti in dieci al 69′.

Rapuano 6,5 – Gestisce bene i cartellini, non avendo paura di estrarre il secondo per Djidji. Per il fischietto di Rimini 120 minuti senza grossi affanni.

TABELLINO

MILAN-TORINO 0-1

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Dest; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Pobega, Díaz; De Ketelaere. A disp.: Mirante, Nava; Bozzolan, Calabria, Hernández; Adli, Bakayoko, Bennacer; Giroud, Lazetić, Leão, Messias. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukić, Ricci, Rodríguez; Mirančuk, Vlašić; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello; Bayeye, Dembélé, Vojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Gineitis, Linetty; Karamoh, Radonjić, Seck. All.: Jurić.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

GOL:

AMMONITI: 13′ e 69′ Djidji (T), 90′ Milinkovic-Savic (T), 108′ Linetty (T)

ESPULSIONI: 69′ Djiji (T)