Napoli-Juve a rischio: UFFICIALE la decisione sulla trasferta dei tifosi bianconeri

Napoli-Juve match a rischio: è UFFICIALE la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sulla trasferta dei tifosi bianconeri

Massima allerta in Serie A dopo gli avvenimenti del weekend e gli scontri che si sono verificati in autostrada tra gli ultras del Napoli e quelli della Roma.

L’attenzione delle istituzioni, in vista del prossimo turno, è rivolta in particolare su Napoli-Juventus e la trasferta dei tifosi bianconeri al Maradona, considerata a rischio per la nota rivalità tra le due squadra. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si è riunito nella giornata di oggi e ha deciso di consentire la trasferta dei sostenitori della Juve a Napoli, ma con un aumento dei controlli. Misure di prevenzione rafforzate anche per Juventus-Atalanta e Como-Pisa, altri match considerati a rischio come lo scontro diretto del Maradona. L’Osservatore nazionale ha diffuso una nota con tutte le nuove misure per la sfida.

Napoli-Juventus, via libera alla trasferta ma controlli rafforzati

Come comunicato dall’Osservatorio, vi saranno “servizi di filtraggio dei gruppi di tifosi ospiti a cura delle Questure di partenza e servizio di ‘accompagnamento in sicurezza’”.

Inoltre, è previsto un “impiego di un’adeguata aliquota di steward in trasferta a cura della Juventus e impiego delle forze di polizia nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio”. L’allerta, dunque, è massima nonostante il via libera alla trasferta da parte dei tifosi della Juventus.