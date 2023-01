Juventus, tre mosse anti Napoli di Allegri: una non piace ai tifosi

La Juventus prepara la super sfida del ‘Maradona’ contro la capolista Napoli. Si avvicina il ritorno in campo di Pogba e Vlahovic per Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri sorride, e non solo per le otto vittorie consecutive senza subire reti, in vista del fondamentale match del ‘Maradona’ contro la capolista Napoli.

Arrivano notizie confortanti infatti dalla Continassa per Paul Pogba, che ieri dopo oltre due mesi è tornato ad allenarsi – seppur parzialmente – insieme al resto del gruppo al centro sportivo bianconero. A novembre dopo i primi approcci con la squadra il francese si era dovuto fermare nuovamente: il ginocchio non era stabile e non consentiva di forzare per il ritorno in campo. Adesso il peggio sembra alle spalle e nel giro di un paio di settimane l’ex Manchester United sarà finalmente a disposizione di Allegri. Si procede sempre con molta cautela, ma realisticamente Pogba potrebbe tornare tra i convocati per l’ultimo match di gennaio nell’impegno casalingo al cospetto del Monza allenato all’ex Palladino. Prima Allegri ritroverà Cuadrado e Bonucci, mentre per Dusan Vlahovic saranno decisive le prossime sedute per valutare con maggiore certezza i tempi di recupero.

Juventus, da Chiesa a Di Maria: le scelte di Allegri per il Napoli

Anche il bomber serbo migliora e manda segnali incoraggianti, però l’infiammazione pubalgica che lo tormenta ormai da diversi mesi non è ancora sparita del tutto.

Vlahovic come Pogba presto rientrerà parzialmente in gruppo e anche per lui si prospetta un rientro nelle rotazioni di Allegri tra fine gennaio e inizio febbraio. Il mister bianconero è pronto quindi a ritrovare due cavalli di razza per la seconda parte di stagione e intanto si gode gli sprazzi di Federico Chiesa, tornato ad incidere – anche se a gara in corso – nell’ultima sfida vinta nel finale contro l’Udinese grazie all’assist decisivo per capitan Danilo. Il numero 7 sta recuperando piano piano la migliore condizione, ma difficilmente nel big match con il Napoli partirà dall’inizio. L’ex Fiorentina sarà eventualmente un’arma affilatissima da utilizzare a gara in corso per sparigliare le carte nelle alchimie allegriane.

In attacco l’ex della sfida Milik è favorito su Kean dopo la panchina con l’Udinese, mentre Di Maria ha smaltito le fatiche di sabato e si candida a giostrare sulla trequarti dietro il polacco. L’altro campione del Mondo, Leando Paredes, ha convinto nello spezzone contro i friulani e potrebbe strappare una maglia da titolare in mediana insieme a Locatelli e all’insostituibile Rabiot. Tutto questo a scapito dei baby Miretti e Fagioli, mentre Iling insidia Kostic a sinistra a gara in corsa. Anche il talento inglese, come Chiesa, nelle idee di Allegri potrebbe essere una freccia da sfruttare in corso d’opera. Vista l’emergenza, McKennie dovrebbe essere riproposto sulla corsia destra, scelta poco gradita da gran parte dei tifosi bianconeri. Nel reparto difensivo invece Allegri recupera Bremer nel terzetto insieme ai connazionali Danilo e Alex Sandro.

La probabile formazione anti Napoli (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.