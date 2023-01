Roma, crocevia Genoa: ultima chance con Mourinho

Roma-Genoa oltre a essere un ottavo di Coppa Italia sarà anche un crocevia per alcuni giallorossi: ultima chance con Mourinho

Il percorso della Roma in questo inizio 2023 sicuramente vede i giallorossi raccogliere due risultati importanti in chiave Champions League, ovvero la vittoria contro il Bologna e il pareggio in rimonta contro il Milan. Sicuramente per fare paura alle quattro lì davanti servirà qualcosa in più dalla squadra di Mourinho, chiamata ora all’impegno di Coppa Italia.

L’ottavo di finale contro il Genoa, dove lo Stadio Olimpico sarà ancora una volta colmo di tifosi, sarà però anche il crocevia decisivo per alcuni calciatori giallorossi. Con Mourinho non hanno molto spazio e dovranno sfruttare il match di domani per meritare la riconferma per la prossima stagione, tra dubbi e contratti in scadenza.

Calciomercato Roma, Genoa decisivo: in tre si giocano il futuro

Sarà una partita decisiva non solo per la Coppa Italia quella contro il Genoa, ma anche per il futuro di alcuni giocatori della Roma. Infatti per Mourinho sarà l’occasione per dare minutaggio a chi gioca meno e valutare chi merita di restare e chi invece può essere sacrificato. Tra le seconde scelte dello ‘Special One’ c’è sicuramente Andrea Belotti. Bomber arrivato in estate a parametro zero dal Torino. Nonostante l’entusiasmo iniziale non è riuscito a incidere molto. Solo 6 partite da titolare fino ad ora su 18 giocate e due gol segnati in Europa League. Diversi infortuni inoltre che sicuramente ne hanno complicato la continuità. Il contratto con la Roma è di un anno più l’opzione per il rinnovo biennale. Dunque la conferma dovrà conquistarsela o a giugno sarà addio. In finestra per il ‘gallo’ continua a esserci la Fiorentina.

In scadenza a giugno c’è anche Stephan El Shaarawy, che è sempre stato un innesto utile per Mourinho e che spesso a risolto anche partite complicate. Rimane però una seconda, se non terza, scelta per il tecnico e di rinnovo al momento non se n’è parlato. Quella col Genoa potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare a Mourinho la sua importanza in rosa. Infine discorso diverso per Marash Kumbulla, che con la Roma ha un contratto fino al 2025 ma che continua a giocare poco (solo 4 presenze fino ad ora, di cui una sola da titolare). Nella difesa a tre ormai collaudata di Mourinho per l’albanese non è semplice scavalcare Smalling, Mancini o Ibanez. In Coppa Italia potrebbe sfruttare l’ennesima occasione di dimostrare la sua crescita, ma riuscire a risalire le gerarchie sembra impossibile e dunque potrebbe fare parte in ogni caso della lista dei sacrificabili.