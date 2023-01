Vuole la Spagna: la Serie A si allontana

Il giocatore, accostato a diverse squadre di Serie A, tra cui i bianconeri, non appare intenzionato a lasciare l’Andalusia

Dopo un avventura per nulla esaltante, il talento spagnolo ha deciso di rescindere il proprio contratto e di ripartire altrove.

Isco, dopo aver detto addio al Real Madrid, ha deciso, in estate, di ripartire dal Siviglia per dimostrare tutto il suo valore. L’esperienza in Andalusia, però, si è chiusa troppo presto e con la rescissione del contratto il 21 dicembre. Il classe 1992 non ha certo giocato poco con la maglia del Siviglia ma in diciannove partite, di cui dodici in Liga e sei in Champions League, ha trovato la via della rete solo in una circostanza, in Europa contro il Copenhagen.

Ora Isco ha voglia di rimettersi in gioco altrove ed in attesa di trovare la giusta sistemazione si sta allenando per farsi trovare pronto. Nei giorni scorsi è stato accostato con forza alla Serie A.

Calciomercato, Serie A lontana: la volontà di Isco

Il talento spagnolo, già dai tempi del Real Madrid, è una suggestione per le squadre del nostro campionato. Tra le big è stato cercato da Milan, Juventus e Roma ma oggi nessuna pista si è ancora riscaldata.

Isco può essere un’opportunità per diversi club e in queste settimane è finito in orbita Salernitana e Lazio. I campani, ormai, ci hanno abituati a colpi importanti e l’acquisto di Ochoa lo dimostra; per i biancocelesti, invece, è un profilo che farebbe comodo in caso di partenza di Luis Alberto ma nelle ultime ore la posizione del talento biancoceleste appare cambiata. La Serie A rimane dunque sullo sfondo,

In Spagna, infatti, sono certi che la volontà di Isco sia quella di continuare a giocare nella Liga. L’idea del classe 1992, originario di Benalmádena, è di non muoversi dall’Andalusia, restando dunque vicino casa. Ecco perché spererebbe in una chiamata da parte di Manuel Pellegrini per poter vestire la maglia del Real Betis.