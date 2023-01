Il Chelsea taglia Jorginho: torna gratis in Serie A

Il centrocampista italo-brasiliano è entrato negli ultimi sei mesi di contratto che lo legano al club inglese

Giungono finalmente importanti novità che riguardano il futuro di un campione d’Europa. Jorginho non sta infatti vivendo il suo miglior periodo al Chelsea e potrebbe presto intraprendere una nuova esperienza. A tormentare il futuro dell’ex Napoli è soprattutto l’attuale condizione contrattuale che lo lega ai ‘Blues’.

Come raccontato negli ultimi mesi, l’italo-brasiliano ha incontrato numerose difficoltà nell’ambito delle trattative per il rinnovo con il Chelsea. Il suo contratto andrà in scadenza al termine della stagione e, stando alle ultime novità, non verrà prolungato. Come riportato dal ‘Telegraph’, Todd Boehly avrebbe deciso di concentrare gli sforzi principali del club su altri due rinnovi ritenuti prioritari da parte della dirigenza.

Nello specifico, il Chelsea avrebbe intensificato i contatti con N’Golo Kanté – altro calciatore giunto negli ultimi sei mesi di contratto – e Mason Mount. Il fantasista inglese avrebbe a disposizione ancora un altro anno considerata la scadenza nel giugno 2024, ma per l’importanza ricoperta all’interno dell’organico di Potter verrà blindato entro il termine dell’attuale stagione.

Calciomercato Juve e Milan, Jorginho a costo zero: il Chelsea lo scarica

Per questa ragione, il Chelsea avrebbe già deciso di scaricare una volta per tutte Jorginho accettando di perderlo la prossima estate a costo zero.

Il centrocampista negli ultimi anni ha sempre avuto parecchio mercato nel campionato italiano. La Juventus in particolare ha cercato più volte di riportare in Italia l’ex Napoli. L’affetto che l’italo-brasiliano nutre nei confronti della tifoseria partenopea potrebbe ostacolare l’affare considerata la rivalità tra i due club, ma difficilmente i bianconeri si lasceranno sfuggire un’opportunità così ghiotta.

Da qualche settimana sulle sue tracce si è fatto vivo anche il Milan. Per il sistema di gioco dei rossoneri, Jorginho potrebbe dare una grossa mano al centrocampo di Stefano Pioli. I due club italiani dovranno comunque guardarsi le spalle da una big straniera diventata specialista nei colpi a parametro zero. Si tratta del Barcellona, alla ricerca di un erede di Busquets da schierare davanti alla difesa a fronte del probabile addio dello spagnolo a fine stagione.