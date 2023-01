Ritorno a sorpresa, c’è la richiesta formale per Kessie

Il Barcellona vuole un altro bomber per affiancare Lewandowski: richiesta formale per la cessione immediata di Kessie

Il mercato si accende e lo fa sicuramente grazie al Chelsea. I Blues hanno chiuso l’arrivo di in prestito di Joao Felix, un affare che apre a scenari importanti anche per il futuro.

Con il portoghese a Londra, ad esempio, l’Atletico Madrid può andare a caccia di un altro attaccante, considerata anche la partenza di Cunha. Ma proprio l’arrivo di Joao Felix, agita un po’ le acque in casa ‘Blues’. Potter, infatti, deve fare i conti con il malumore di Aubameyang che, già prima dell’arrivo dell’ex Benfica, non aveva poi chissà quanto spazio. Ecco allora che il gabonese potrebbe lasciare lo Stamford Bridge e ci sarebbero già alcune mosse formali compiute per prenderlo. In particolare per il 33enne si prospetta un ritorno inatteso al Barcellona.

Calciomercato, intreccio Aubameyang-Kessie: richiesta formale

Stando a quanto riferisce ‘Actu Foot’, infatti, il Barcellona si starebbe muovendo per capire la fattibilità del ritorno di Aubameyang per dare a Xavi un’alternativa a Lewandowski al centro dell’attacco.

L’affare è complicato però dai noti problemi finanziari del Barça e dalla necessità di rispettare il tetto d’ingaggi fissato dalla Liga. Proprio per questo dal ‘Camp Nou’ sarebbe partita una richiesta formale agli uffici della Liga. La richiesta riguarda proprio la possibilità di acquistare Aubameyang, rispettando i limiti finanziari, in caso di cessione di uno tra Depay e Kessie. L’olandese è uno degli obiettivi dell’Atletico Madrid (e si ritorna a Joao Felix) anche se la richiesta di 10 milioni dei blaugrana ‘spaventa’ un po’ i Colchoneros. Dall’altro lato, l’ivoriano non ha mai convinto in pieno dal suo arrivo (proveniente dal Milan): per lui poco spazio in campo e la sensazione che l’avventura spagnola durerà pochissimo. L’addio potrebbe esserci già a gennaio e il ritorno in Serie A è una delle possibilità: l’Inter è la squadra che ne potrebbe approfittare subito, mentre per la Juventus si dovrebbe attendere la prossima estate.