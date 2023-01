Inzaghi sotto esame dopo il Parma: esonero ad una condizione

Il tecnico nerazzurro ha rischiato la figuraccia nel primo match stagionale giocato ieri sera in Coppa Italia

E’ sembrata più l’Inter vista sabato sera a Monza che quella dello scorso mercoledì contro il Napoli, la squadra che ieri sera è scesa in campo per gli ottavi di finale in gara secca contro il Parma. Una partita più sofferta del previsto nella quale Simone Inzaghi ha solamente fiorato la figuraccia.

Eliminazione scampata per i nerazzurri nonostante la brutta prestazione. Un match aggiustato prima dalla rete di Lautaro Martinez a pochi minuti dallo scadere del secondo tempo e successivamente risolta da un’invenzione di testa dal limite dell’area di rigore di Francesco Acerbi durante i tempi supplementari. A preoccupare, però, è stato soprattutto l’atteggiamento in campo mostrato da alcuni calciatori, su tutti da Dumfries e Correa.

L’esterno destro, tornato titolare dopo le due panchine iniziali contro Napoli e Monza, non ha sfruttato la grande opportunità di ieri sera, limitandosi ad una partita fin troppo cauta contro un avversario di livello inferiore sulla carta rispetto ai nerazzurri. Decisamente più convincente, invece, la prestazione del giovane Raoul Bellanova, subentrato nella ripresa sulla corsia di destra. Male anche l’attaccante argentino, rimasto in campo per 113′ senza lasciare il segno.

Calciomercato Inter, i tifosi criticano Inzaghi: deciso l’esonero senza Champions

Dopo il brivido passato in Coppa Italia, nel mirino dei tifosi dell’Inter c’è finito proprio Simone Inzaghi, individuato tra i principali responsabili della brutta gara di ieri sera.

Nel sondaggio di questa mattina su Calciomercato.it, in merito al futuro dell’allenatore nerazzurro, i tifosi hanno optato per una scelta drastica. Per il 36% dei votanti, infatti, qualora l’Inter non dovesse riuscire a centrare un piazzamento in Champions League al termine della stagione, la dirigenza dovrebbe esonerare il tecnico.

Considerevole comunque anche il dato che riguarda gli utenti favorevoli ad una fiducia incondizionata nei confronti di Inzaghi a prescindere dai risultati stagionale, che corrisponde al 31% delle risposte totali. Il 18% ha invece scelto l’esonero dell’allenatore in caso di sconfitta in finale di Supercoppa contro il Milan, mentre il 15% vorrebbe l’esonero immediato.