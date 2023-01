PAGELLE E TABELLINO DI INTER-PARMA: Acerbi stavolta sì! Mkhitaryan da incubo

Le pagelle e il tabellino della sfida fra Inter e Parma: le valutazioni, i giudizi del match di San Siro

INTER

Onana 6 – Incolpevole sull’eurogol di Juric, per il resto è spettatore non pagante.

D’Ambrosio 5,5 – Difensivamente regge, davanti ha qualche problema di precisione, ma possiamo biasimarlo fino ad un certo punto. Dall’81’ Acerbi 6,5 – Spizzate ed un gol difficile da dimenticare e stavolta non glielo annulla nessuno!

de Vrij 5 – Lento e macchinoso va spesso in difficoltà contro Vazquez.

Bastoni 4 – Malissimo sia in fase difensiva che offensiva. Non riesce a dare continuità ai buoni sprazzi fatti vedere contro il Monza. Dal 66′ Dimarco 6,5 – Una serie di agganci in corsa da cineteca, con lui c’è un’altra marcia inserita.

Dumfries 4 – Il gemello scarso del giocatore visto la scorsa stagione. Ha un solo guizzo, ma Mkhitaryan spreca malamente. Dal 66′ Bellanova 6,5 – Non avrà grandi mezzi tecnici, ma ci mette voglia, spirito e gamba e San Siro apprezza.

Gagliardini 5,5 – Qualche bella chiusura abbinata a degli svarioni da Mai Dire Gol.

Asllani 5 – Va bene essere acerbi (non il difensore), ma non si può sempre cercare la giocata più complicata in ogni occasione. Il processo di crescita sembra ancora non inizi

Mkhitaryan 4 – Totalmente assente e svagato. Nella ripresa ha una buona chance e la sciupa senza mordente. Dal 67′ Dzeko 6,5 – Il suo ingresso in campo stravolge le gerarchie offensive della squadra. Quando c’è, si sente!

Gosens 4,5 – Qualche tentativo e poco più. Ancora opaco, le domande e i dubbi sul suo rendimento si fanno sempre più insistenti. Dall’81’ Darmian 6 – Attento.

Lautaro 6,5 – Assente nei primi 85 minuti poi il guizzo che salva tutto.

Correa 4,5 – Ogni occasione dovrebbe essere quella buona e invece arrivano solo conferme sul suo essere un pesce fuor d’acqua in questa Inter. Dal 113′ Skriniar SV

All. Inzaghi 5,5 – Il risultato non cancella la prestazione orribile della sua Inter che, almeno, salva la faccia.

PARMA

Buffon 6 – Gestisce il reparto, amministra, non è mai impreparato. Anche alla sua età un’altra tacca sulla cintura questa vittoria pesante e di blasone. Nel finale però poteva fare meglio sulla respinta che ha portato al gol di Acerbi.

Del Prato 6,5 – Non ha particolari problemi ad arginare un Gosens lontano parente del giocatore devastante visto a Bergamo.

Balogh 7 – Guida il reparto con attenzione e costanza, bellissima partita del difensore parmense.

Osorio 6,5 – Gara di spessore del difensore centrale dei ducali che raramente va in difficoltà contro un Lautaro spento.

Valenti 6,5 – Preciso e attento come vuole il suo mister.

Sohm 7 – La sua discesa nel primo tempo mette i brividi alla difesa dell’Inter, gara di grande atleticità. Dall’81’ Mihaila 6,5 – Grandi giocate, avrebbe meritato di più.

Bernabè 7 – Prestazione di livello superiore a centrocampo dove mette in apprensione tutta la mediana nerazzurra. Dall’80’ Hainaut 5,5 – Non regge i ritmi del suo predecessore.

Estevez 6 – Fa un po’ di legna a centrocampo, ma non è troppo coinvolto. Dal 74′ Camara 6 – Non male il suo ingresso in campo.

Man 6 – A suo modo decisivo. La sua uscita dal campo porta all’ingresso ed al gol di Juric. Dal 25′ Juric 7,5 – Eurogol che stava per valere una clamorosa vittoria.

Vazquez 6,5 – Fa salire la squadra quando serve, non fa mai un tocco di troppo, classe superiore.

Benedyczak 6,5 – Prestazione di sostanza, nulla da eccepire. Dal 73′ Inglese 5 – Impalpabile.

All. Pecchia 6,5 – Sulla lunga distanza la profondità della rosa dell’Inter ha la meglio, ma deve essere molto contento dei suoi.

TABELLINO

INTER-PARMA 2-1