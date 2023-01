Inter, pazienza finita con Inzaghi: “Cacciatelo subito, è inadeguato”

Altra prestazione sconcertante dell’Inter, la serata in Coppa Italia con il Parma scatena i tifosi contro Inzaghi: chiesta la cacciata

La prova contro il Monza, dopo la brillante vittoria con il Napoli, aveva fatto scattare più di qualche campanello d’allarme in casa Inter. Ma era difficile immaginare che i nerazzurri avrebbero offerto una prestazione addirittura peggiore contro il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Serata infrasettimanale con un avversario di rango inferiore che non scalda l’immaginazione e con un clima invernale in tutto e per tutto, la risposta del pubblico di San Siro con 40mila spettatori è però di buon livello. In campo, quella della squadra di Inzaghi è invece fortemente negativa. Il tecnico vara numerose e logiche rotazioni, considerato un calendario di impegni piuttosto fitto e le diverse assenze per la serata per giocatori non al meglio. Ma la sua rosa sarebbe, teoricamente, più che sufficiente per avere ragione senza patemi di una compagine di Serie B. Invece, gli uomini di Pecchia fanno la loro partita, lasciano giocare l’Inter che commette tanti errori, soffrono relativamente e non rinunciano ad attaccare, andando in vantaggio nel finale di primo tempo con uno splendido gol di Juric e addirittura flirtando con il gol del raddoppio. Gli attacchi ripetuti, con uno Dzeko in più, fruttano almeno il gol di Lautaro Martinez all’88’ per raggiungere i tempi supplementari. All’overtime, poi, nonostante altra sofferenza, il passaggio del turno viene garantito da un gol di Acerbi. Ma le polemiche non mancano.

Riparte l’InzaghiOut sui social: “Cos’altro deve succedere? Non è da Inter”

Il pubblico di San Siro reagisce con fischi copiosi e con incitamenti piuttosto rabbiosi. Rabbia che monta anche nei confronti dell’allenatore, tornato nel mirino della critica per la sua gestione non ottimale.

Simone Inzaghi finisce nella bufera, la sua Inter sembra involuta e se già in precedenza, in questa stagione, c’erano stati momenti difficili, la prestazione di questa sera da’ nuovamente fiato a quanti vorrebbero il suo esonero. “Se non cambiamo andrà sempre peggio”, “Cacciamolo subito” e altri di questo tenore, sono i messaggi che si susseguono all’insegna dell’hashtag InzaghiOut. Ecco alcuni dei post più polemici sull’allenatore interista:

#inzaghiout è il male dell #inter…

Ha distrutto il gioco e la mentalità della squadra. Se non cambiamo andrà sempre peggio. — Eb77 (@Eb77____) January 10, 2023

Cos’altro deve succedere per iniziare a spingere #InzaghiOut? — Minkia-oh (@minkia_bro) January 10, 2023

@Inter Vi prego, voglio tanto bene ad Inzaghi, ma stare sotto 0-1 in casa con una squadra di serie B mi sembra eccessivo.. mancata mentalità? #Inzaghi è da Inter? #Inzaghiout #InterParma — CoppiaF3tish (@CoppiaF3tish) January 10, 2023

Continuo ad non aver parole!!! Queste partite di CI, non fanno altro che esaltare ancora di più l’inadeguatezza di un pessimo allenatore, #Inzaghiout, e dei giocatori in rosa voluti dallo stesso Manca solo #Lukaku e poi la squadra degli scarponi sarebbe completa.#InterParma — Gian Luca Partengo (@GPArTengo) January 10, 2023