Dazn, rimborsi in arrivo: l’annuncio del Ministro Urso

Al termine dell’incontro voluto dal Ministro Urso dopo i continui disservizi di Dazn arriva l’annuncio sui rimborsi e non solo

Anno nuovo, vita nuova recita il famoso proverbio, ma per quanto riguarda Dazn si potrebbe parlare di anno nuovo e vecchi problemi. Infatti con la ripresa del campionato sono tornati i disservizi durante le partite di Serie A, in particolare in occasione del big match Inter-Napoli, dove le lamentele sono state diverse.

Oggi si è svolto l’incontro voluto dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, da cui sono emerse importanti novità sui rimborsi e non solo. Al termine di questo il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, ha spiegato: “Dazn si è assunto le responsabilità dei disservizi e ristorerà gli utenti come previsto dalla delibera dell’Agicom”. Poi continua sui rimborsi: “Si attiveranno senza la richiesta degli utenti a tutti gli impattati dell’abbonamento mensile. Il disservizio è stato causato da un partner globale esterno incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui serve. La procedura sarà completata entro inizio febbraio”.

Svolta Dazn, Network Operation Center in Italia: l’avvertimento di Abodi

La svolta per quanto riguarda Dazn arriva anche con l’istituzione di un centro operativo in Italia: “Una modifica nell’organizzazione arriverà con la creazione di un Network Operation Center in Italia. Unità che si dedicherà all’infrastruttura tecnologica e alla rete italiana”.

Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso afferma: “Dazn ha confermato la disponibilità a migliorare il servizio e rimborsare tutti gli utenti”. Mentre da parte del Ministro dello Sport Abodi arriva l’avvertimento: “L’incontro di oggi troverà risposta nei prossimi giorni ed è stato soddisfacente. Sull’analisi tecnica ci sono state fatte capire le ragioni del disservizio. Misureremo nel tempo l’impegno di Dazn”. Dunque sembra poter portare a una svolta l’incontro di oggi. Vedremo già nelle prossime partite se ci saranno migliorie nel servizio. Gli utenti sono stufi dei disservizi e ora sicuramente ci sarà maggiore attenzione sull’efficienza del servizio offerto da Dazn durante le partite. Con la speranza che questi disservizi finiscano il prima possibile e tutto torni alla normalità, senza interruzioni improvvise.