Salta il banco in Serie A: 8 milioni di euro all’anno

Guaio per Juventus e Milan, l’offerta da 8 milioni di euro annui fa saltare tutti i piani bianconeri per l’acquisto

Tra i giocatori il cui contratto scadrà a fine stagione, Youssoufa Moukoko è certamente un osservato speciale. Il classe 2004, che è stato convocato dalla Nazionale tedesca al Mondiale, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Borussia Dortmund.

A corteggiarlo ci sono tutti i principali club europei. Anche Juventus, Milan ed Inter sognano in grande, perché chiunque vorrebbe mettere le mani su un talento simile, ma superare la concorrenza estera da parte di club certamente più ricchi economicamente sarà molto dura. Le indiscusse qualità di goleador del giovane attaccante nato in Camerun hanno infatti portato appunto molti club a seguire da vicino quella che è la situazione del ragazzo, il cui rinnovo con i gialloneri appare ormai sempre più complicato.

Assalto Newcastle a Moukoko: offerta super

Dal Barcellona al Chelsea, sono molte le società che vorrebbero approfittare di questa situazione, ma ci sarebbe un club che avrebbe già fatto dei passi avanti con una prima offerta al giocatore.

Si tratta del Newcastle che, come riferito da ‘The Standard’, avrebbe già formulato una prima proposta. I ‘Magpies’, che possono contare su infinite risorse finanziarie grazie al fondo arabo che controlla l’80 per cento del club, stanno disputando un campionato sorprendente sotto la guida di Eddie Howe e sono in piena corsa per qualificarsi in Champions League. Il club inglese avrebbe già formulato un’offerta verbale a Moukoko.

Stando a quanto riferito da Oltremanica, il Newcastle avrebbe proposto al ragazzo uno stipendio da 170mila euro a settimana (più di 8 milioni di euro all’anno) per convincere il talentuoso attaccante ad accasarsi ai bianconeri a fine stagione. Un ingaggio super se pensiamo al fatto che si tratta di un ragazzo che compirà 19 anni a novembre. Ingaggio che si unirebbe ai piani futuri del club, particolarmente ambizioso e in grado appunto di investire grandi cifre sul mercato. Inoltre l’eventuale qualificazione in Champions League sarebbe un ulteriore incentivo a sposare il progetto. Sul piatto quindi sono state messe cifre a cui difficilmente potrebbero controbattere le compagini italiane, per cui Moukoko potrebbe rimanere soltanto un sogno.