Via libera Simeone, c’è già l’accordo

Il futuro di Simeone sembra essere già deciso: dalla Spagna sono sicuri, c’è l’accordo con l’allenatore

Simeone e Atletico Madrid ai titoli di coda. Dopo dodici anni insieme, con grandi successi e altrettanto grandi delusioni (inutile ricordare le finali di Champions perse), il ‘Cholo’ sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza al Wanda Metropolitano.

In Spagna si susseguono le notizie in questo senso con allenatore e società che sarebbero d’accordo sul considerare il ciclo ormai finito. Del resto questa stagione per i Colchoneros è stata fin qui fallimentare: quarti in campionato, fuori dalle coppe europee, con la possibilità di chiudere l’annata senza un titolo.

Ecco che la separazione sembra la logica conseguenza con il futuro di Simeone a tenere banco e a coinvolgere anche la Serie A. L’argentino è un ‘sogno’ per l’Inter, ma è anche un nome da tenere a mentre per la Juventus, anche se il suo ricco ingaggio lo rende un nome complicato da raggiungere per entrambe. Ora però ci sarebbe una novità importante: l’accordo è vicino.

Calciomercato, Simeone-Luis Enrique: che intreccio

Via Simeone, l’Atletico Madrid avrebbe già scelto il nome del successore. La dirigenza ha un nome in cima alle proprie preferenze: Luis Enrique.

L’ex Barcellona ha da poco lasciato la guida della Nazionale spagnola dopo la spedizione non fortunata dei Mondiali in Qatar ed ha voglia di rimettersi in carreggiata. Per farlo ha qualche sirena dalla Premier League, ma anche la proposta dell’Atletico Madrid. Anzi, secondo quanto riferisce ‘elnacional.cat’, tra il presidente Cerezo e Luis Enrique ci sarebbe stato già più di un contatto e le parti sono molto vicine.

Secondo il portale si potrebbe parlare anche di una bozza di accordo che fa dell’ex Roma il candidato in pectore a prendere il posto di Simeone. Unico ostacolo, al momento, la definizione della chiusura del rapporto tra il Cholo e l’Atletico visto il contratto in vigore fino al 2024. Un ostacolo che potrebbe essere superato con più facilità nel caso in cui Simeone trovasse subito una nuova collocazione. Per Inter e Juventus almeno sognare non costa niente…