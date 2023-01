“Allegri all’Inter, erede pronto”: così può esserci il tradimento alla Juventus

Il destino di Inter e Juventus potrebbe intrecciarsi per la prossima stagione: la possibile e clamorosa svolta per Allegri

Per Massimiliano Allegri non è il momento di pensare al futuro. La Juventus, reduce da otto vittorie consecutive, è salita fino al secondo posto in classifica e venerdì contro il Napoli si gioca le chance di continuare la sua rincorsa scudetto.

Gara importante, non certo decisiva visto il numero di partite che mancano da qui alla fine del campionato. Proprio dopo il termine della stagione sarà il momento dei bilanci e per Allegri e la Juventus potrebbe essere arrivato anche il momento di un nuovo addio. Per i bianconeri di candidati alla panchina non ne mancano, con il sogno Zidane che ha preso nuovo vigore dopo la conferma di Deschamps alla guida della Francia. E per il tecnico toscano potrebbe esserci una destinazione clamorosa.

Calciomercato Juventus, ipotesi clamorosa: “Allegri all’Inter”

A parlarne è Fabio Santini, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play. Il giornalista si sofferma sulla situazione in casa Inter e rivela un doppio possibile (e clamoroso) scenario.

Il primo riguarda Simeone, con le insistenti voci su un addio all’Atletico: “Quando l’Inter ha avuto quelle reiterate sconfitte, con la peggior difesa in trasferta della Serie A, si era parlato di De Zerbi come traghettatore, e si stava lavorando su Simeone. Attenzione, su Simeone si continua a lavorare: dalla Spagna mi giungono notizie che sembra che lui sia arrivato al capolinea”.

Occhio però anche alla possibilità di vedere proprio Allegri sulla panchina nerazzurra: “Si è pensato anche a Thiago Motta o Stankovic, ma attenzione: nel caso in cui Marotta dovesse restare e non tornare alla Juve, con in bianconero un altro allenatore (potrebbe essere Conte o Zidane), Allegri potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Inter, considerando che è un grande amico di Marotta”.