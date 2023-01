Sondaggi effettuati: l’erede di Skriniar arriva con lo scambio

L’Inter lavora su più fronti in sede di calciomercato. Il rinnovo di Skriniar è all’ordine del giorno ma non vanno esclusi altri difensori centrali. Sondaggi in Serie A ancora in casa Torino

I numeri difensivi della stagione dell’Inter sono poco incoraggianti, soprattutto lontano da San Siro dove in Serie A la truppa di Inzaghi ha già incassato 20 gol. Una tenuta quindi ben lontana dal recente passato, e preoccupante per il prosieguo dell’annata.

La linea arretrata vive inoltre nell’incertezza per ciò che concerne il futuro con i contratti in scadenza di Skriniar e de Vrij. In particolare tiene in apprensione il primo, pilastro difensivo della squadra e profilo che piace molto soprattutto all’estero in caso di mancato rinnovo con i nerazzurri. Lo vuole in particolare il PSG mentre l’Inter mette sul tavolo uno stipendio tra i 6 e i 7 milioni di euro. Inevitabile quindi che Marotta e soci pensino anche a papabili alternative per potenziare il reparto, soprattutto nel caso in cui vada via lo slovacco.

Calciomercato Inter, sondaggi per Schuurs: in estate serviranno 25 milioni

Un anno dopo il mancato affare Bremer potrebbe essere un altro difensore del Torino l’uomo giusto per la retroguardia di Simone Inzaghi. Come evidenziato da ‘Tuttosport’ nel mirino ci sarebbe Perr Schuurs, centrale arrivato dall’Ajax in estate.

Il possente olandese si è ben adattato al campionato italiano ed al netto dei big più affermati, è considerato dall’Inter uno dei migliori prospetti del ruolo in Serie A soprattutto nel rapporto qualità/prezzo. Accostato anche al Napoli, in funzione di eventuali proposte per Kim, per Schuurs ci sarebbero già stati sondaggi da parte dei vertici del club meneghino, pronti a seminare in vista della prossima estate. A fine stagione, con una progressione di questo tipo, si potrà aggirare su offerte calibrate intorno ai 25 milioni di euro tra Italia ed estero, dove pure è piuttosto apprezzato. L’idea è quella di abbassare il cash con inserimento di alcuni giovani in giro per l’Italia. In appena un anno, in caso di addio estivo, si potrebbe prefigurare dunque anche una bella e corposa plusvalenza per il Torino sul centrale olandese classe 1999 che potrebbe essere ingolosito dalla possibilità di giocare la Champions League.