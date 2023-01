Inzaghi lo esclude anche in Coppa Italia: l’Inter riflette sul futuro

L’Inter stasera affronta il Parma, ma un nuovo ‘caso’ potrebbe presto riguardare i nerazzurri. Inzaghi l’ha escluso anche stasera

L’Inter è subito chiamata a reagire dopo il pareggio contro il Monza, ma di fronte c’è un Parma che non ha nulla da perdere e non ha alcuna di darsi per vinto già in partenza.

Gli emiliani, dunque, faranno la loro parte ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di compiere un altro passo falso, anzi vogliono chiudere al meglio possibile la questione per poi rituffarsi sul Verona in campo, prima della finale di Supercoppa italiana contro il Milan. Al momento di apprendere le formazioni ufficiali, ci si aspettava un turnover piuttosto aggressivo da parte di Simone Inzaghi, in vista dei tanti impegni che attendono i milanesi e anche per dare un’occasione a chi finora ha giocato meno. In tanti avevano pronosticato l’impiego dal primo minuto di Raoul Bellanova, ma alla fine il tecnico ex Lazio ha scelto Denzel Dumfries. Il terzino destro è arrivato dal Cagliari la scorsa estate, ma da quel momento non è mai riuscito a trovare lo spazio atteso. Non giocare neppure stasera dal primo minuto è una scelta pesante e potrebbe dare un’indicazione anche sul futuro.

Inzaghi lascia Bellanova ancora in panchina: il futuro si allontana dall’Inter

Ovviamente stiamo parlando di un calciatore giovane e dagli ampi margini di miglioramento, oltre che dalle doti fisiche veramente importanti.

È vero che ci si aspettava decisamente di più dal laterale basso. Ha dato il suo contributo da subentrante in Champions League, ma in campionato non è mai partito da titolare e ha giocato solo il 7% dei minuti. Difficilmente l’Inter se ne priverà già a gennaio, ma da giugno in poi, soprattutto se non dovesse aumentare il suo minutaggio, Giuseppe Marotta e la dirigenza nerazzurra potrebbero decidere di cederlo in prestito per poi riavere a disposizione un calciatore più pronto e maturo.