Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Domenica di campionato intensissima per la corsa scudetto. Il Milan perde due punti pesantissimi facendosi rimontare sul 2-2 dalla Roma nel finale: “Milan, che Diavolo fai” è il titolo principale della ‘Gazzetta dello Sport’. E il Napoli riallunga a +7 laureandosi campione d’inverno: “Effetto Osimhen“. Occhio però alla Juventus che venerdì sbarcherà al ‘Maradona’: “Ora Allegri è da scudetto“. Mentre l’Inter riflette sul futuro: “Lukaku non rende: è un problema. Il futuro in bilico“.

Il ‘Corriere dello Sport’ esalta la squadra di Spalletti, tornata a vincere contro la Sampdoria: “RicantaNapoli” e celebra l’impresa della Roma, che a San Siro negli ultimi minuti trova un pari insperato: “Mou ritrova Abraham: Milan rimontato“. La domenica è stata però caratterizzata anche dagli incidenti in autostrada tra ultras del Napoli e della Roma: “Guerriglia ultrà sull’A1, un ferito e 15 km di coda“.

Su ‘Tuttosport’, la Juventus suona la carica in vista dello scontro diretto di venerdì: “Napoli arriviamo!“. I bianconeri sono ora al secondo posto a pari punti con il Milan, dopo il pareggio dei rossoneri con la Roma: “Roma, rimonta in 6 minuti. Milan beffato, Juve 2a!“. Il Torino, invece, non riesce ad andare oltre il pari con la Salernitana nonostante una prima parte di gara dominata: “Psicodramma Toro“.

Rassegna stampa 9 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Domenica di forti emozioni calcistiche anche all’estero. In Spagna, il Barcellona allunga in testa alla classifica vincendo in casa dell’Atletico Madrid, con un gol di Dembele: “Taconazo al liderato” è il titolo di ‘As’.

In Inghilterra, invece, domenica dedicata alla FA Cup. Dove il Manchester City fa quello che vuole con il Chelsea, strapazzandolo per 4-0: “Blue murder“, è l’apertura del ‘Daily Express’. Mentre l’impresa di giornata è quella dello Stevenage, club di quarta serie che passa in casa dell’Aston Villa: “Dream time“.