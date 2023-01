Penalizzazione Juventus, altro che scudetto: fuori dalla Champions

Penalizzazione Juventus, i bianconeri volano in campionato ma rischiano grosso: l’annuncio che allarma Allegri

La Juventus prosegue nella sua scalata della classifica. Bianconeri giunti al secondo posto, agganciando il Milan, dopo il rocambolesco pari dei rossoneri contro la Roma di ieri sera. E che adesso guardano al match di venerdì come snodo cruciale della propria stagione.

Al ‘Maradona’, contro il Napoli, si capirà se la squadra di Allegri potrà riaprire definitivamente il discorso scudetto. La serie di otto vittorie consecutive senza subire gol, nonostante una lunga sfilza di assenze che continua a limitare le rotazioni, ha ridato consapevolezza ed entusiasmo. La capolista rimane a una distanza importante (sette punti), ma lo scontro diretto potrebbe dare un nuovo senso a tutta la stagione in caso di impresa contro la banda di Spalletti. Sullo sfondo, però, per il club, rimangono anche le note vicende di giustizia sportiva che potrebbero ugualmente influire in maniera pesante sul futuro.

Penalizzazione Juventus, rimonta bianconera ‘inutile’? “Il club sarà colpito duramente”

Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno cruciali per capire se, in merito al tema plusvalenze e alla manovra stipendi del 2020, la Juventus subirà ripercussioni in classifica. Il timore è quello di un forte handicap con penalizzazione, scenario che sarebbe ritenuto molto probabile da Roberto Pruzzo.

L’ex attaccante, oggi opinionista, ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha commentato il pareggio della Roma per 2-2 in casa del Milan. Un punto prezioso in ottica zona Champions League secondo Pruzzo, con i giallorossi al momento quinti a pari merito con la Lazio ma che potrebbero giovarsi della eventuale penalizzazione bianconera: “Non voglio dire che i calci piazzati siano lo schema della Roma, ma sicuramente sono un’arma in più che ti permette di restare al quinto posto in classifica – ha spiegato – Una posizione che dà un minimo di fiducia per stare al passo di quelle davanti, anche perché i bene informati continuano a dirmi che la Juventus sarà molto penalizzata e si può restare in linea con quello che è il proprio obiettivo”. Una indicazione piuttosto precisa di ciò che potrebbe succedere da qui a fine stagione.