Lukaku e Vlahovic, il ‘tesoretto’ dei gol ‘spariti’: doppia svolta per Inzaghi e Allegri

Inter e Juventus stanno facendo a meno, in questa fase, dei gol dei goleador designati Lukaku e Vlahovic: doppia svolta per il futuro

Nei pronostici della vigilia del campionato, erano dati tra i principali protagonisti offensivi. E ovviamente, nelle aste di fantacalcio, erano due tra i nomi per i quali tutti si sarebbero svenati. L’andamento della stagione per Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, invece, sta procedendo piuttosto diversamente dalle attese, per vari motivi.

Due stagioni fa, nel campionato 2020/2021, il belga e il serbo avevano segnato rispettivamente 24 e 21 gol, per un totale di 45 reti. In questa stagione, il bilancio, fin qui, piange, anche per le poche gare disputate tra i due per gli infortuni. Un solo gol in sei presenze per Lukaku, che si sta riaffacciando in campo soltanto adesso dopo essere stato totalmente fuori gioco, di fatto, a settembre, ottobre e novembre. Meglio è andata a Vlahovic, che di reti ne ha segnate 6, in dieci presenze, ma il serbo non vede il campo in Serie A da fine ottobre e al momento non è facile prevedere esattamente quando potrà tornare. Di fatto, Inzaghi e Allegri stanno tentando di portare avanti la rimonta scudetto senza i loro bomber designati, compensando in un caso con i gol di Dzeko e Lautaro Martinez e nell’altro con quelli di Milik e Kean. Situazione che naturalmente pone davanti a loro degli interrogativi per il futuro molto importanti.

Lukaku e Vlahovic, riscossa o addio: Inzaghi e Allegri per il doppio ‘tesoretto’

Nel prossimo futuro, anche da loro dovranno, necessariamente, passare le ambizioni di nerazzurri e bianconeri. Per provare a trascinare le rispettive squadre verso una difficile rimonta scudetto.

Se così non dovesse essere e se il rendimento dei due dovesse essere ancora limitato dagli infortuni, si aprirebbe la strada dell’addio per due protagonisti mancati che dovrebbero ricominciare via dalla Serie A. Dal ‘tesoretto’ dei gol a quello dei soldi risparmiati, o incassati, per le rispettive società. Il nuovo prestito di Lukaku costerebbe all’Inter almeno 10 milioni di euro più altri 11 milioni di ingaggio. Per il riscatto, servirebbero complessivamente almeno 45 milioni di euro, il costo per il quale il belga graverà ancora a bilancio del Chelsea nella prossima stagione. La Juventus potrebbe invece dire addio a Vlahovic per una cifra tra gli 80 e i 90 milioni di euro. In entrambi i casi, risorse da investire per andare a caccia, per il futuro, di un nuovo bomber.