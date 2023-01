Inter, preoccupa l’infortunio di Calhanoglu: ecco qual è il rischio

L’Inter sembra non avere pace: grande preoccupazione per l’infortunio di Calhanoglu, ecco qual è il rischio

Non solo il pareggio a rendere amaro il sabato nerazzurro, ma la trasferta di Monza si rivela davvero ‘maledetta’ per l’Inter. Dopo il match contro la formazione di Palladino, Inzaghi fa la conta dei superstiti e si rende conto che sono diversi gli assenti.

A preoccupare più di tutti è Hakan Calhanoglu, uscito anzitempo dal campo sabato sera per un problema ai flessori. Stando a quanto raccolto, l’infortunio desta più di una preoccupazione all’Inter. Confermato il problema ai flessori, domani il calciatore turco si sottoporrà agli esami che stabiliranno con maggior precisione i tempi di recupero. Già prima dei test, si può dire che è certo il suo forfait in vista della sfida di sabato contro il Verona. Il problema è che è a rischio anche la sua presenza per la Supercoppa, in programma la settimana prossima in Arabia Saudita.

Calhanoglu, elogiato da Inzaghi per il modo in cui ha saputo calarsi nel ruolo di vice-Brozovic, potrebbe saltare l’incrocio con i suoi ex compagni di squadra del Milan a Riyad dove il 18 gennaio sarà in palio il primo trofeo dell’anno.

Inter, non solo Calhanoglu: la condizione degli infortunati

Per Inzaghi un brutto grattacapo che arriva peraltro non in solitaria. A Monza, infatti, è uscito acciaccato anche Barella. Per il centrocampista sardo previsti accertamenti nella giornata di domani, anche se il suo infortunio non dovrebbe essere nulla di preoccupante.

Esami già effettuati e risultati non certo positivi per Lukaku e Handanovic. Il belga soffre di un’infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro, mentre lo sloveno deve fare i conti con un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Handanovic salterà sicuramente la gara di Verona ed è incerto il suo recupero per la Supercoppa, mentre Lukaku dovrà svolgere qualche seduta di allenamento personalizzata e poi una rivalutazione delle sue condizioni nei prossimi giorni. Possibile un suo recupero per sabato anche se, considerato l’impegno del 18 gennaio, non è da escludere che Inzaghi lo tenga in ogni caso fuori.