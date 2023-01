HIGHLIGHTS | Finale folle all’Olimpico: Marin gela la Lazio. Pari tra Spezia e Lecce

Due le sfide delle ore 15 valide per la diciassettesima giornata di Serie A. Lazio-Empoli e Spezia-Lecce: ecco com’è andata

Dopo il pareggio tra Salernitana e Torino maturato nel lunch match, la 17esima giornata del campionato di Serie A ha visto alle ore 15 scendere in campo la Lazio contro l’Empoli e lo Spezia contro il Lecce.

I biancocelesti erano reduci dal brutto ko di Lecce e non potevano permettersi ulteriori passi falsi, mentre i toscani alla ripresa hanno conquistato un punto sul campo dell’Udinese. Missione continuità invece per lo Spezia reduce dal pari di prestigio contro l’Atalanta. Più viva e frizzante la sfida dell’Olimpico che già nel primo tempo sembra finire sui binari di casa Lazio dopo soli due minuti di gioco: calcio d’angolo e spizzata di testa di Felipe Anderson deviata anche da Caputo per l’1-0 che mette in discesa la partita per la truppa di Sarri.

Ad inizio ripresa la Lazio trova anche il legittimo raddoppio con la zampata di Zaccagni dopo tante situazioni pericolose costruite.

Milinkovic-Savic si ferma sul palo prima di un finale al cardiopalma che in una manciata di minuti cambia completamente l’esito della sfida: prima Caputo trova il primo gol dal ritorno ad Empoli e poi Marin all’ultimo respiro gela l’Olimpico per il 2-2 finale con un bolide da fuori area.

Si ferma sui legni il Lecce mentre Nzola trova sulla sua strada un ottimo Falcone nell’altra partita del pomeriggio terminata 0-0 al Picco che serve a muovere di poco la classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 41 punti; Juventus 37; Milan* 36; Inter 34; Lazio 31; Roma* 30; Atalanta* 28; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna*, Lecce ed Empoli 19; Monza e Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Sampdoria* 9; Cremonese* 7; Verona* 6

*una gara in meno