Preoccupazione in vista di Napoli-Juventus: sostituzione immediata

Il Napoli aspetta la Juventus venerdì al Maradona e per Spalletti suona un campanello di allarme: cambio all’intervallo

Il Napoli è in campo a ‘Marassi’ contro la Sampdoria per dimenticare la prima sconfitta in campionato. Gli azzurri devono riscattare il ko contro l’Inter e a fine primo tempo la missione è stata compiuta con il gol di Osimhen.

L’intervallo regala però un piccolo allarme in vista della sfida di venerdì sera contro la Juventus: una sostituzione obbligata per Luciano Spalletti che ha preferito non rischiare il suo big, pensando anche al big match della prossima settimana. E’ Kim Minjae ad essere stato sostituito all’intervallo da Rrahmani che ad inizio gara era stato mandato in panchina dall’allenatore che gli aveva preferito Juan Jesus.

Sampdoria-Napoli, sostituzione Kim: le sue condizioni

Per Kim Minjae si dovrebbe trattare di una semplice sostituzione a scopo precauzionale. Qualche fastidio fisico quindi accusato dal difensore coreano che ha spinto Spalletti a tenerlo fuori nei secondi quarantacinque minuti per evitare qualsiasi tipo di rischio infortunio che potrebbe avere ripercussioni sulle prossime partite.

Il Napoli è atteso venerdì dalla sfida di campionato contro la Juventus, quindi la coppa Italia contro la Cremonese e ancora il derby con la Salernitana. Partite nelle quali il Napoli vuole poter contare su tutti gli effetti in modo da poter fare il giusto turnover.