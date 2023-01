“Imbarazzante”: caos Samp-Napoli, tirano in ballo la Juventus

Si accende subito il clima in Sampdoria-Napoli: tifosi scatenati e tirano in ballo anche la Juventus, cosa sta succedendo

Sampdoria-Napoli parte subito a mille. E’ un contatto tra Anguissa e Murru in avvio di gara ad accendere le polemiche.

L’arbitro lascia correre, poi viene richiamato al Var ed assegna il calcio di rigore. Una decisione che solleva più di qualche dubbio, come analizzato dal nostro esperto arbitrale Maurizio Russo su Calciomercato.it in onda su Tv Play: un errore del direttore di gara, ma anche del Var che ha richiamato l’arbitro a rivedere l’azione. Il contatto tra i due calciatori non è tale da determinare il rigore.

Una decisione che ovviamente ha scatenato numerose polemiche, nonostante la parata di Audero sul tiro di Politano. In tanti hanno definito scandaloso la concessione del rigore e c’è anche chi ha tirato in ballo la Juventus.

Sampdoria-Napoli, il rigore scatena il caos

Numerose le critiche alla decisione arbitrale, tanto che non mancano i tifosi napoletani che parlano di rigore inesistente.

“Se vogliamo vincere dobbiamo farlo onestamente” scrive un utente, mentre un altro sentenzia: “Classico rigore regalato che la Juventus avrebbe segnato a occhi chiusi”.

Non è il solo tweet che tira in ballo la formazione bianconera (prossima avversaria del Napoli) visto che un altro scrive: “Un rigore del genere a favore di Milan e Juve finisce in parlamento e alle Iene”. Un coro quasi unanime che arriva dopo le grande polemiche di ieri al termine di Monza-Inter per il gol annullato ai nerazzurri.

Ecco alcuni tweet sul rigore per il Napoli:

Menomale che non abbiamo segnato il rigore, non c'era e se vogliamo vincere dobbiamo farlo onestamente — Mike Mamone (@Loridanmm) January 8, 2023

Sono in viaggio e non sto vedendo la partita, leggo di un rigore inesiste, per fortuna sbagliato a questo punto meglio così.#SampNapoli — Chi😂✊a chi 😂 (@Vincast81liber1) January 8, 2023

Uno scandalo quel rigore… — Saverio Mazza (@SaverioMazza) January 8, 2023

Classico rigore regalato che la Juve avrebbe segnato a occhi chiusi. Su cento volte sarebbe stato gol tutte e cento. — Valser (@valkiller8) January 8, 2023

rigore inesistente quindi anche se sto jastemmando va bene cosi. — South Like North (@south_like) January 8, 2023

La grande macchina del nord che regala un rigore imbarazzante al napoli — PxddyCSM🏄🏾‍♂️ (@PGate14) January 8, 2023

Rigore imbarazzante #SampNapoli — Teste di Brazzo (@BrazzoDi) January 8, 2023

Il rigore assegnato al #Napoli (poi parato da #Audero) è vergognoso. Vero, @robertosaviano? È questa la proverbiale “macchina del nord” che si sarebbe messa in moto dopo la pausa per #Qatar2022? #SampdoriaNapoli — Paolo Bianchessi (@PaoloBianchessi) January 8, 2023

Il rigore dato al @Napoli non ha motivo di esistere. Né con il Var, né senza Var, né alla Play, né alla Nintendo, né in un mondo parallelo… In niente. #SampNapoli — Mario Montalbano (@MontalbanoMario) January 8, 2023