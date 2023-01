Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 8 gennaio 2023

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la vittoria di misura della Juventus che consente ai bianconeri di portarsi a -4 momentaneamente dalla vetta della classifica: “La Juve fa paura”, Chiesa entra nella ripresa e spacca la partita. “Furia Inter, ciao sogni”, si ferma invece la squadra di Inzaghi tra le polemiche dopo il 2-2 sul campo del Monza. Spazio ovviamente al big match di questa sera a San Siro tra Milan e Roma: “Pioli-Mou, giocatela così”. Il messaggio della moglie di Vialli, Cathryn: “Siamo devastati dal dolore”.

Anche il Corriere dello Sport mette in evidenza in prima pagina l’ennesimo 1-0 della Juventus, ieri vittoriosa sull’Udinese: “Il Max che si può”, ottava vittoria di fila, Napoli a quattro punti. Ma le emozioni più forti le regala il ricordo di Vialli. “Inter rimontata a Monza, Inzaghi tuona: “Negato un gol valido”. Oggi il Napoli in casa contro la Samp cerca il riscatto, a San Siro Mou sfida il Milan.

La Juve batte l’Udinese all’Allianz Stadium nel ricordo di Vialli: “Abbiamo vinto con Gianluca”, si legge sulla prima pagina di Tuttosport. Chiesa dedica il successo all’ex bomber, scomparso venerdì: “Era in campo con noi”. Danilo abbatte l’Udinese e porta i bianconeri di Allegri a -4 dal Napoli. “L’Inter esalta il Monza e Galliani…”, i nerazzurri beffati al 93’ all’U-Power Stadium. “Napoli nuovo per Spalletti, brividi Samp”, lo spazio dedicato alla capolista dal quotidiano torinese.

Rassegna stampa 8 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Tonfo del Real Madrid sul campo del Villarreal nella Liga: “Sin defensa” titola il quotidiano madrileno AS. Padroni di casa superiori, tanti errori per l’undici di Ancelotti. “Griezmann pone el mordo”, sfida da ex per il francese nel big match di stasera tra Atletico e Barcellona. Chance per il Barça quindi di allungare in classifica: “Ocasion de oro” si legge in prima pagina sul catalano Mundo Deportivo. Xavi e i suoi possono aumentare il distacco dalla grande rivale vincendo contro l’Atletico Madrid.