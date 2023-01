Lukaku sbaglia: guardate cosa succede subito dopo

La prestazione negativa di Lukaku in Monza-Inter continua a far discutere: cosa succede dopo uno stop sbagliato del belga

Non è stata, fin qui, decisamente, l’annata che Romelu Lukaku e i tifosi dell’Inter si aspettavano, anzi. Il ritorno del centravanti belga in nerazzurro era stato salutato in maniera trionfale, ma il suo rendimento si sta rivelando ben lontano da quello del precedente biennio vissuto da protagonista sotto l’egida di Conte.

Le attenuanti, all’attaccante, non mancano di certo. Un doppio infortunio lo ha tolto dalle rotazioni di Inzaghi a lungo, tanto che contro il Napoli lo si è rivisto da titolare in nerazzurro per la prima volta dalla fine di agosto e ieri sera, contro il Monza, era appena la sua settima presenza in totale. Con una condizione, con le scorie fisiche e mentali con un Mondiale di mezzo, ancora da affinare, visto che, dopo il contributo incoraggiante per quanto non splendente offerto contro gli azzurri, il suo ingresso in campo nel secondo tempo nel derby contro i brianzoli è stato, invece, disastroso. Subentrato al posto di Dzeko, Lukaku di fatto non ne ha azzeccata una, sbagliando tutto ciò che poteva sbagliare tra movimenti, controlli di palla, appoggi. Non aiutando quindi la squadra a stare su, in un convulso finale in cui il Monza, negli ultimi assalti, ha trovato un 2-2 pesantissimo per la sua classifica e che rappresenta una frenata considerevole nelle ambizioni di rimonta scudetto della squadra di Inzaghi.

Lukaku, ingresso in campo da dimenticare: un errore su tutti scatena la polemica

Un errore su tutti, da parte di Lukaku, è stato piuttosto particolare per la concatenazione di eventi cui ha portato.

Non ci sono responsabilità ‘dirette’, da parte sua, ma, come in un curioso ‘butterfly effect’, la situazione per l’Inter in quel momento è precipitata. Nel secondo minuto di recupero, Lukaku ha gestito male una rimessa laterale nei pressi della bandierina, controllandola goffamente e regalando il possesso al Monza. Subito dopo, in tv, è stato inquadrato Dzeko sorridente. Il bosniaco probabilmente cercava di stemperare la tensione di un finale in apnea. Ma sull’azione successiva, anche grazie a uno ‘scippo’ monzese a centrocampo su Mkhitaryan, la squadra di Palladino è giunta al pareggio con Caldirola.