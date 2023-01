Juventus, la bocciatura è totale: “Uno strazio, 40 milioni buttati”

La Juventus vince ancora, ma diversi giocatori bianconeri continuano a non convincere: la rabbia corre sui social

Ancora una volta soffrendo, sbuffando, ma raggiungendo l’obiettivo sul filo di lana o quasi. La Juventus raggiunge quota otto vittorie consecutive, battendo l’Udinese per 1-0 nel finale. Un altro successo, ancora senza subire gol, che posiziona i bianconeri, in attesa degli impegni di Napoli e Milan, momentaneamente al secondo posto, a -4 dagli azzurri.

Allegri si conferma maestro nel fare di necessità virtù, in una fase in cui le numerose assenze incidono ancora notevolmente sulla sua rosa, riuscendo a ricavare il massimo dalle prestazioni dei suoi. Che continuano a non essere entusiasmanti, ma intanto, numeri alla mano, la Juventus dimostra di credere nella rimonta e si prepara, venerdì prossimo, a uno snodo cruciale della sua stagione, andando al ‘Maradona’ a fare visita al Napoli capolista per provare a riaprire definitivamente tutti i giochi. L’ambiente, comunque, non riesce a essere del tutto soddisfatto e si fa notare come anche contro l’Udinese ci sia stato chi abbia reso decisamente al di sotto delle aspettative, con commenti anche piuttosto caustici.

Juventus, tutti contro Locatelli: “Via a fine stagione, non vale la metà di Marchisio”

Ieri, è stata la volta di Manuel Locatelli di essere pesantemente bersagliato dalla critica dei propri tifosi. Una prova incolore, da parte del centrocampista che oggi compie 25 anni, decisamente lontana dagli standard elevati cui aveva abituato in un passato non troppo lontano.

Al di là delle attenuanti dal punto di vista tattico che pure qualcuno gli riconosce, con un ruolo che non sembra a lui congeniale, il centrocampista bianconero appare sottotono e incapace di apportare un contributo particolarmente positivo al gioco, anzi. Per di più, ieri, rischiando diverse volte dal punto di vista disciplinare e dunque di complicare ulteriormente la gara dei suoi. L’investimento speso per acquistarlo dal Sassuolo, secondo i commentatori, non vale la resa e c’è chi ne chiede l’addio al termine della stagione. Ecco, su Twitter, un campione esemplificativo delle critiche raccolte per la sua prestazione contro l’Udinese, che si estendono, in generale, al suo percorso nella Juventus fin qui:

Purtroppo non abbiamo grandi alternative ma #Locatelli come regista è uno strazio. Il “gioco” non aiuta per caritá, ma non ha tempi, non ha visione di gioco. Si impegnerà anche ma non è il suo ruolo. #JuveUdinese — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) January 7, 2023

Comunque Locatelli a parer mio deve tornare al Sassuolo, di bianconero non ha veramente niente sto ragazzo. #Locatelli — Alex Copa (@skriptorrr) January 8, 2023

#JuventusUdinese Dopo la prestazione di oggi siamo tutti d'accordo?? "#Locatelli al prato" cit. — Onestà Juventina 💎 (@Onestidal2007) January 7, 2023

Penso al #Locatelli di #EURO2020 o a quello dell'inizio della scorsa stagione e mi raccolgo in un minuto di silenzio. MAGO MACS.#Juventus #SerieATIM #JuventusUdinese — Bremb11 (@LBremb11) January 7, 2023

l'abbiamo inseguito per mesi neanche fosse il nuovo INIESTA o PIRLO, forse avrà fatto 2 partite decenti,anche questo via a fine stagione insieme ad almeno altri 10 giocatori #Locatelli — rivetti stefano (@ilrunnercinese) January 7, 2023

#Locatelli scimmiotta Claudio Marchisio ma non me vale neanche mezzo#JuveUdinese — Potere Bianconero (@poterebn) January 7, 2023

Ogni volta che penso che non possiamo fare peggio della partita precedente vengo prontamente smentito,zero idee palle buttate a cazzo di cane.

30 MILIONI PER LOCATELLI.. UN PACCO DEL GENERE MANCO AI TEMPI DI FELIPE MELO#JuveUdinese #Locatelli — Since1897⚪⚪⚫ (@Since1897J) January 7, 2023