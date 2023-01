DIRETTA Serie A, Salernitana-Torino | Ecco le formazioni ufficiali ! – LIVE

Dopo le gare del sabato, apre la domenica della diciassettesima giornata del campionato di Serie A la sfida Salernitana-Torino

Ieri si sono disputate le gare del sabato valide per la diciassettesima giornata del campo di Serie A. La domenica si apre, invece, con l’importante lunch match tra la Salernitana e il Torino.

I granata di Davide Nicola sono reduci dalla sconfitta, la terza consecutiva, interna patita nel turno infrasettimanale contro il Milan campione d’Italia in carica, guidato in panchina da Stefano Pioli. Ottimo esordio per il portiere Guillermo Ochoa che ha limitato i danni, mentre la vittoria manca dal 30 ottobre scorso: 3-1 sul campo della Lazio di Maurizio Sarri. Attenzione anche alla panchina di Nicola che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe saltare in caso di ulteriore passo falso con gli avversari di giornata. La squadra allenata da Ivan Juric arriva all’appuntamento dopo il pareggio, secondo consecutivo, interno ottenuto in rimonta contro il fanalino di coda Verona della coppia Zaffaroni–Bocchetti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-TORINO

SALERNITANA (3-5-2) – Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. All.Nicola

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

CLASSIFICA SERIE A: